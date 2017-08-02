Отремонтировать аэропорты в Хабаровском крае планируют за федеральный счёт
Регион рассчитывает получить финансирование на реконструкцию трёх проблемных объектов.
Регион рассчитывает получить финансирование на реконструкцию трёх проблемных объектов.
Реконструкция трёх самых проблемных аэропортов Хабаровского края вошла в проект «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Если заявку одобрит правительство России, регион получит около шести миллиардов рублей на ремонт взлётных полос в Аяне, Охотске и Херпучи.
Ремонтировать эти аэропорты собирались в рамках программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года», однако в начале года она закрылась и объекты остались без финансирования.
«Мы ходатайствовали о том, чтобы эти проекты зашли в программу “Развитие транспортной системы”. Минвостокразвития нас поддержало и прислало на согласование уже сформированный проект, в котором учтены все три наших аэропорта. Со своей стороны мы всё согласовали, теперь нужно одобрение правительства России», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела развития транспортной инфраструктуры и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Антон Серебряков.
Если федеральные власти одобрят проект Хабаровского края, регион получит около шести миллиардов рублей. На эти деньги в 2018 году начнутся работы сразу на трёх объектах. Аэропорты в Аяне, Охотске и Херпучи являются самыми проблемными в регионе, поскольку в последний раз их ремонтировали несколько десятилетий назад.
«Проектно-сметная документация уже готова, осталось получить положительное заключение Госэкспертизы. После его получения есть все основания просить финансирование на проведение конкурсов и строительных работ. Нужно будет реконструировать взлётные полосы, рулёжные дорожки, места стоянок воздушных судов», — отметил Антон Серебряков.
Аэропорты на федеральные деньги в Хабаровском крае уже реконструировали: в Богородском, Николаевске и Чумикане. Сейчас в Охотске планируют сделать бетонную
Агентство писало, что недавно Владимир Путин поручил уточнить специальный «дальневосточный раздел» в госпрограмме «Развитие транспортной системы» и включить в него реконструкции аэропортов, обновление парка воздушных судов, переподготовку кадров.