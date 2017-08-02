Отремонтировать аэропорты в Хабаровском крае планируют за федеральный счёт

Источник: РИА "Новости"

Реконструкция трёх самых проблемных аэропортов Хабаровского края вошла в проект «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Если заявку одобрит правительство России, регион получит около шести миллиардов рублей на ремонт взлётных полос в Аяне, Охотске и Херпучи.

Ремонтировать эти аэропорты собирались в рамках программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года», однако в начале года она закрылась и объекты остались без финансирования.

«Мы ходатайствовали о том, чтобы эти проекты зашли в программу “Развитие транспортной системы”. Минвостокразвития нас поддержало и прислало на согласование уже сформированный проект, в котором учтены все три наших аэропорта. Со своей стороны мы всё согласовали, теперь нужно одобрение правительства России», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела развития транспортной инфраструктуры и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Антон Серебряков.

Если федеральные власти одобрят проект Хабаровского края, регион получит около шести миллиардов рублей. На эти деньги в 2018 году начнутся работы сразу на трёх объектах. Аэропорты в Аяне, Охотске и Херпучи являются самыми проблемными в регионе, поскольку в последний раз их ремонтировали несколько десятилетий назад.

«Проектно-сметная документация уже готова, осталось получить положительное заключение Госэкспертизы. После его получения есть все основания просить финансирование на проведение конкурсов и строительных работ. Нужно будет реконструировать взлётные полосы, рулёжные дорожки, места стоянок воздушных судов», — отметил Антон Серебряков.

Аэропорты на федеральные деньги в Хабаровском крае уже реконструировали: в Богородском, Николаевске и Чумикане. Сейчас в Охотске планируют сделать бетонную взлётно-посадочную полосу, а в Аяне и Херпучи — грунтовую, отвечающую современным требованиям. Ремонтировать здания, находящиеся на территории аэропортов, будут собственники.