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07:32 (мск), источник: Om1.ru

В нескольких деревнях Омской области отменили карантин из-за чумы свиней

Тем не менее, с этих территорий полгода нельзя будет вывозить свинину и свиную кожу, а местным жителям — покупать новых животных.

Источник: РИА "Новости"

Ветеринарные службы ликвидировали два очага африканской чумы свиней в посёлке Ачаирский Омского района. В связи с этим губернатор Виктор Назаров отменил карантин в посёлке и в так называемых угрожаемых зонах — на соседних территориях в Азовском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Омском, Таврическом и Черлакском районе.

Несмотря на отмену карантина, определённые ограничения будут действовать до 30 января 2018 года. Из эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зонах запрещено вывозить свиней и продукты свиноводства, не прошедшие тепловую обработку. Также здесь нельзя будет покупать и продавать свиней.

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