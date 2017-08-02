В нескольких деревнях Омской области отменили карантин из-за чумы свиней

Ветеринарные службы ликвидировали два очага африканской чумы свиней в посёлке Ачаирский Омского района. В связи с этим губернатор Виктор Назаров отменил карантин в посёлке и в так называемых угрожаемых зонах — на соседних территориях в Азовском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Омском, Таврическом и Черлакском районе.

Несмотря на отмену карантина, определённые ограничения будут действовать до 30 января 2018 года. Из эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зонах запрещено вывозить свиней и продукты свиноводства, не прошедшие тепловую обработку. Также здесь нельзя будет покупать и продавать свиней.