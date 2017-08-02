В Уфе на несколько дней перекрыли движение по переулку Российскому

До 6 августа 2017 года будет частично закрыто движение по переулку Российскому. Как сообщают представители мэрии Уфы, местным властям необходимо внести изменения в проектные решения по прокладке сетей.

Движение будет закрыто на участке от проспекта Октября до Российской. Не смогут проехать автомобили и по одной полосе проспекта Октября в районе «Театра кукол».

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы