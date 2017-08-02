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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на несколько дней перекрыли движение по переулку Российскому

Частично будет ограничено движение и по проспекту Октября.

До 6 августа 2017 года будет частично закрыто движение по переулку Российскому. Как сообщают представители мэрии Уфы, местным властям необходимо внести изменения в проектные решения по прокладке сетей.

Движение будет закрыто на участке от проспекта Октября до Российской. Не смогут проехать автомобили и по одной полосе проспекта Октября в районе «Театра кукол».

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В связи с этими изменениями, на улицы не выйдет один из самых популярных троллейбусных маршрутов — № 16. Автобус № 260 ездить будет, но уже по новой схеме. Администрация башкирской столицы через свой официальный сайт принесла извинения за неудобства.

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