В Астане появится коммерческий мост

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, также в протоколе идёт речь о трудностях эксплуатации моста в холодное время года. Их поручено учесть и доработать. Изменённый проект представят на следующем заседании совета.

Напомним, концепция благоустройства набережной, разработанная в 2014 году, предусматривает строительство восьми путепроводов через реку для пешеходов и велосипедистов. Но в градостроительных документах упоминается лишь один. Возвести его намерены в районе мкр «Самал», чтобы соединить правый берег с территорией новой гостиницы и амфитеатра. Участок входит в зону освоения до 2020 года.

Согласно схеме, размещённой на сайте управления архитектуры, расстояние между новыми мостами будет составлять от 600 метров до 2 километров.