Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Посадивший вслепую поврежденный самолет ответил на реакцию людей
В России изменят закон «О теплоснабжении»
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
07:06 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане появится коммерческий мост

В Астане корректируют проект пешеходного моста через Есиль. Градостроительный совет под председательством акима постановил пересмотреть концепцию с возможностью коммерциализации объекта, передает krisha.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, также в протоколе идёт речь о трудностях эксплуатации моста в холодное время года. Их поручено учесть и доработать. Изменённый проект представят на следующем заседании совета.

Напомним, концепция благоустройства набережной, разработанная в 2014 году, предусматривает строительство восьми путепроводов через реку для пешеходов и велосипедистов. Но в градостроительных документах упоминается лишь один. Возвести его намерены в районе мкр «Самал», чтобы соединить правый берег с территорией новой гостиницы и амфитеатра. Участок входит в зону освоения до 2020 года.

Согласно схеме, размещённой на сайте управления архитектуры, расстояние между новыми мостами будет составлять от 600 метров до 2 километров.

Кстати, в мире наиболее популярны такие варианты коммерческих переходов, как мосты-магазины, мосты-рестораны и мосты-галереи. О какой именно коммерциализации идёт речь в Астане, пока не известно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Землетрясение произошло в 521 км от Алматы
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Минэнерго назвало причину сбоя энергоснабжения Дальнего Востока
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь