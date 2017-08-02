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07:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кондукторы красноярских автобусов грозятся устроить забастовку

Работники автопредприятия № 2 недовольны задержкой зарплат и поломками автобусов.

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Сотрудники красноярского автотранспортного предприятия № 2 (обслуживает автобусы № 12, 61, 64, 69 и 76) пожаловались на тяжелые условия труда. Кондукторы и водители недовольны слишком длительными сменами и задержками зарплат, из-за чего грозятся устроить забастовку в ближайшие дни.

По словам работников предприятия, автобусы постоянно находятся на ремонте, из-за чего людям приходится «простаивать». Чтобы хоть как-то заработать, кондукторы и водители берут двойные смены и работают с 5:00 до полуночи, иногда лишая себя выходных. Однако и без того невысокую зарплату задерживают неделями. Из-за таких условий сотрудники увольняются целыми бригадами.

«Наш гараж сейчас на коленях в буквальном смысле. Кондукторов не хватает, поувольнялись все, а так как нехватка, а карточки надо заполнять, просят [работать] тех, кто уходит на выходной. Приходят они опять работать, получается, что 6 через 1, а могут даже и 7, и 8 дней», — рассказывает кондуктор автобуса № 64 Татьяна Аверьянова.

При этом, по словам работников, так было не всегда — буквально 5 лет назад автопредприятие № 2 считалось сильнейшим в городе. В компании работал сплоченный коллектив, зарплату выдавали стабильно, а на ремонте стояли от силы 10 автобусов.

«Сейчас у нас в ремзону заходите — вдоль трех стен стоят “мертвые” автобусы, которые ждут своего ремонта. Они раздербанены до такой степени, что их уже просто нереально отремонтировать. Деньги департамент выделяет, насколько мы знаем, на покупку запчастей, но запчасти не покупаются», — говорит водитель автобуса Сергей Аверьянов.

Работники писали о своих проблемах в трудовую комиссию, прокуратуру и даже президенту. Однако об этом узнало руководство предприятия, после чего инициаторам пришлось уволиться по собственному желанию.

Кроме задержки зарплат и тяжелых смен, работники терпят неудобства из-за ненормальных условий в кондукторских комнатах на конечных остановках. На одних маршрутах их нет вовсе, на других они есть, но без света, воды и даже туалетов.

Во всех накопившихся проблемах водители и кондукторы винят директора предприятия, который руководит компанией уже 4 года. Начальником недовольны и в департаменте транспорта.

«Претензии есть. Последние 6 месяцев руководитель не получает премии абсолютно, он находится на “голом” окладе. Что касается задержек зарплат — сегодня предполагаемый аванс, он будет завтра-послезавтра выплачен. По сути дела, задержка будет 1−2 дня, но не более», — заявил и.о. руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.

Также в мэрии отметили, что летом всегда возникают проблемы с выплатами, поскольку существенно снижается пассажиропоток. Подобные сложности наблюдались и в автотранспортном предприятии № 5, но руководству удалось договориться с работниками и избежать конфликта.

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