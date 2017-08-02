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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска определила подрядчиков на ремонт дворов

186 дворовых территорий приведут в порядок к 15 сентября.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил об успешном завершении электронных торгов по определению подрядчиков для благоустройства дворов в рамках программы «ЖКХ и городская среда».

В ближайшие дни с подрядными организациями будут заключены контракты, вскоре начнется и ремонт. Напомним, в этом году во всех округах Омска отремонтируют 186 дворов, хотя изначально было около 900 заявок. Общая площадь объектов — 27 тысяч квадратных метров, стоимость ремонта на одном квадратном метре — 796 рублей. Работы должны закончиться до 15 сентября. Помимо 186 дворов в городе также приведут в порядок 18 общественных пространств.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:

— Седьмого августа мы будем проводить торги на право благоустройства общественных пространств, — отметил Сергей Фролов. — Речь идет о восемнадцати объектах в центральной части города. Большой объем работ предстоит на улице Бударина, где в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 будет обустроена фан-зона. Первая очередь улицы Ленина отремонтирована, сейчас идет вторая волна ремонта. Улица Чокана Валиханова в настоящее время в порядке. Предстоит ремонт Юбилейного моста. Теперь нужно сделать подходы и подъезды к этим точкам, чтобы и жителям, и гостям города было комфортно находиться в центре Омска.

Напомним, в настоящее время идет ремонт улицы Ленина, а Юбилейный мост на реконструкцию закроют уже в этом месяце.

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