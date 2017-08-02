Мэрия Омска определила подрядчиков на ремонт дворов
186 дворовых территорий приведут в порядок к 15 сентября.
186 дворовых территорий приведут в порядок к 15 сентября.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил об успешном завершении электронных торгов по определению подрядчиков для благоустройства дворов в рамках программы «ЖКХ и городская среда».
В ближайшие дни с подрядными организациями будут заключены контракты, вскоре начнется и ремонт. Напомним, в этом году во всех округах Омска отремонтируют 186 дворов, хотя изначально было около 900 заявок. Общая площадь объектов — 27 тысяч квадратных метров, стоимость ремонта на одном квадратном метре — 796 рублей. Работы должны закончиться до 15 сентября. Помимо 186 дворов в городе также приведут в порядок 18 общественных пространств.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:
— Седьмого августа мы будем проводить торги на право благоустройства общественных пространств, — отметил Сергей Фролов. — Речь идет о восемнадцати объектах в центральной части города. Большой объем работ предстоит на улице Бударина, где в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 будет обустроена
Напомним, в настоящее время идет ремонт улицы Ленина, а Юбилейный мост на реконструкцию закроют уже в этом месяце.