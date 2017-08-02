Бердский полигон не будет принимать мусор из Новосибирска
В одном из СМИ появилась информация о том, что бердский полигон бытовых отходов сможет принимать часть мусора из Новосибирска, если тот обеспечат дополнительной тяжелой техникой.
В одном из СМИ появилась информация о том, что бердский полигон бытовых отходов сможет принимать часть мусора из Новосибирска, если тот обеспечат дополнительной тяжелой техникой.
Новость сразу всколыхнула местное население: люди считают, что это приведет к экологической катастрофе. Тему продолжит Александр Куршев.
— У нас тут своего мусора хватает!
— Мы только избавились от химзавода, зачем снова загрязнять город?!
— Ситуация ухудшится, я думаю. Это плохо для нашего города.
Это реакция людей на материал в одном из местных СМИ, в котором говорится, что при наличии бульдозеров новосибирский мусор сможет принять бердская свалка. Ежегодно туда привозят около 300 тысяч кубометров мусора. По мнению местных чиновников, пока это немного.
— Мы можем совершать приемку мусора еще до 2025 года, у нас еще есть неосвоенные карты, поэтому срок может увеличиться, — сообщила заместитель главы города Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова.
Интервью об увеличении объемов мусора дала Софья Сополова, директор муниципального «Спецавтохозяйства». В тексте говорится, что сейчас площадь бердской свалки составляет порядка 40 гектаров. Есть возможность освободить 5−7 гектаров территории, перенаправить мусорные потоки, но для этого нужны еще бульдозеры. И после этого готовы принять дополнительный мусор. В администрации считают, что слова руководителя «Спецавтохозяйства» журналисты изложили неверно.
— Мы скорее всего будем делать официальное опровержение через
Согласно 131 Федеральному закону, главы муниципальных образований обязаны организовывать отгрузку и хранение мусора в рамках своих территорий.
В фойе администрации Бердска среди кубков и почетных грамот есть диплом 3 степени за победу в конкурсе «Самый чистый город в России». Если все же мусор из Новосибирска пойдет на бердские полигоны, удастся ли сохранить городу такой почетный статус?