Бердский полигон не будет принимать мусор из Новосибирска

Новость сразу всколыхнула местное население: люди считают, что это приведет к экологической катастрофе. Тему продолжит Александр Куршев.

— У нас тут своего мусора хватает!

— Мы только избавились от химзавода, зачем снова загрязнять город?!

— Ситуация ухудшится, я думаю. Это плохо для нашего города.

Это реакция людей на материал в одном из местных СМИ, в котором говорится, что при наличии бульдозеров новосибирский мусор сможет принять бердская свалка. Ежегодно туда привозят около 300 тысяч кубометров мусора. По мнению местных чиновников, пока это немного.

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— Мы можем совершать приемку мусора еще до 2025 года, у нас еще есть неосвоенные карты, поэтому срок может увеличиться, — сообщила заместитель главы города Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова.

Интервью об увеличении объемов мусора дала Софья Сополова, директор муниципального «Спецавтохозяйства». В тексте говорится, что сейчас площадь бердской свалки составляет порядка 40 гектаров. Есть возможность освободить 5−7 гектаров территории, перенаправить мусорные потоки, но для этого нужны еще бульдозеры. И после этого готовы принять дополнительный мусор. В администрации считают, что слова руководителя «Спецавтохозяйства» журналисты изложили неверно.

— Мы скорее всего будем делать официальное опровержение через пресс-службу. Пусть бердчане успокоятся. Никакого разговора о приеме мусора из Новосибирска не было и нет, — заверила заместитель главы города Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова.

Согласно 131 Федеральному закону, главы муниципальных образований обязаны организовывать отгрузку и хранение мусора в рамках своих территорий.