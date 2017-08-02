Сегодня ограничено движение в Калининском районе
В Челябинске сегодня, 2 августа, весь будет ограничено движение в Калининском районе на улице Дальневосточной.
В Челябинске сегодня, 2 августа, весь будет ограничено движение в Калининском районе на улице Дальневосточной.
Здесь ведутся работы по строительству газопровода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«В связи с работами по строительству газопровода низкого давления с 8:00 часов до 22:00 часов 2 августа будет ограничено движение транспорта по улице Дальневосточной напротив дома № 3», — говорится в сообщении администрации.