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07:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сегодня ограничено движение в Калининском районе

В Челябинске сегодня, 2 августа, весь будет ограничено движение в Калининском районе на улице Дальневосточной.

Здесь ведутся работы по строительству газопровода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с работами по строительству газопровода низкого давления с 8:00 часов до 22:00 часов 2 августа будет ограничено движение транспорта по улице Дальневосточной напротив дома № 3», — говорится в сообщении администрации.

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