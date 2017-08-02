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07:59 (мск), источник: Nur.kz

В квитанциях алматинцев исчезнет одна строка

С 1 августа из квитанций ИВЦ об уплате коммунальных платежей исчезнет строка «Юридические услуги», сообщает сайт «Крыша».

Источник: Nur.kz

Сервис, просуществовавший несколько лет, приостановлен из-за проверок со стороны Департамента Комитета по регулированию монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миннацэкономики РК города Алматы.

Отметим, это не первый случай исчезновения строк из коммунальных квитанций.

Ранее с подачи антимонопольного департамента эта участь постигла сервис «Служба спасения».

А сами проверки начались после того, как в мартовских квитанциях алматинцам предложили платить за «Страхование недвижимости».

Несмотря на то что оплата была добровольной, юристы усмотрели в этом нарушение прав потребителей.

Напомним, стоимость сервиса «Юридические услуги» составляла 70 тенге в месяц. Оплата производилась добровольно. Внося ежемесячные средства, граждане могли получить бесплатную консультацию по работе КСК. В настоящее время услуга приостановлена на неопределенный срок.

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