В квитанциях алматинцев исчезнет одна строка

Источник: Nur.kz

Сервис, просуществовавший несколько лет, приостановлен из-за проверок со стороны Департамента Комитета по регулированию монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миннацэкономики РК города Алматы.

Отметим, это не первый случай исчезновения строк из коммунальных квитанций.

Ранее с подачи антимонопольного департамента эта участь постигла сервис «Служба спасения».

А сами проверки начались после того, как в мартовских квитанциях алматинцам предложили платить за «Страхование недвижимости».

Несмотря на то что оплата была добровольной, юристы усмотрели в этом нарушение прав потребителей.