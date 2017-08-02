В квитанциях алматинцев исчезнет одна строка
С 1 августа из квитанций ИВЦ об уплате коммунальных платежей исчезнет строка «Юридические услуги», сообщает сайт «Крыша».
С 1 августа из квитанций ИВЦ об уплате коммунальных платежей исчезнет строка «Юридические услуги», сообщает сайт «Крыша».
Сервис, просуществовавший несколько лет, приостановлен
Отметим, это не первый случай исчезновения строк из коммунальных квитанций.
Ранее с подачи антимонопольного департамента эта участь постигла сервис «Служба спасения».
А сами проверки начались после того, как в мартовских квитанциях алматинцам предложили платить за «Страхование недвижимости».
Несмотря на то что оплата была добровольной, юристы усмотрели в этом нарушение прав потребителей.
Напомним, стоимость сервиса «Юридические услуги» составляла 70 тенге в месяц. Оплата производилась добровольно. Внося ежемесячные средства, граждане могли получить бесплатную консультацию по работе КСК. В настоящее время услуга приостановлена на неопределенный срок.