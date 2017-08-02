На одной из улиц Уфы из-за ремонта ограничат движение

В Уфе из-за ремонта асфальта 2 августа с 8 до 22 часов на участке улицы Большая Гражданская от улицы Кировоградской до улицы Оренбургской и 3 августа с 8 до 22 часов — на участке от улицы Оренбурской до бульвара Ибрагимова будет временно приостановлено движение.

4 августа движение также будет ограничено с 8 до 22 часов — на участке от бульвара Ибрагимова до улицы 50 лет Октября.