На одной из улиц Уфы из-за ремонта ограничат движение
В течение трех дней автолюбителям придется планировать свой маршрут заранее.
В течение трех дней автолюбителям придется планировать свой маршрут заранее.
В Уфе
4 августа движение также будет ограничено с 8 до 22 часов — на участке от бульвара Ибрагимова до улицы 50 лет Октября.
— Напоминаем, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в строительном сезоне 2017 года будет капитально отремонтировано 29 участков