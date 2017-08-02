Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт ЕС: Путин и Россия должны быть наказаны рублем
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
7 интересных фактов о еврейских именах
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

На одной из улиц Уфы из-за ремонта ограничат движение

В течение трех дней автолюбителям придется планировать свой маршрут заранее.

В Уфе из-за ремонта асфальта 2 августа с 8 до 22 часов на участке улицы Большая Гражданская от улицы Кировоградской до улицы Оренбургской и 3 августа с 8 до 22 часов — на участке от улицы Оренбурской до бульвара Ибрагимова будет временно приостановлено движение.

4 августа движение также будет ограничено с 8 до 22 часов — на участке от бульвара Ибрагимова до улицы 50 лет Октября.

— Напоминаем, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в строительном сезоне 2017 года будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети, — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь