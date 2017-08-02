Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт ЕС: Путин и Россия должны быть наказаны рублем
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
В России упразднили понятие «дача»
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:22 (мск), источник: VN.ru

Ямы на улицах Новосибирска измерили для «Карты убитых дорог»

Общественные инспекторы проверили качество асфальта в Новосибирске. Корреспонденты ОТС узнали, где нужно снижать скорость, чтобы не испортить подвеску, и когда устранят дорожные дефекты.

Большие ямы на дорогах не первый год треплют нервы и опустошают кошельки автовладельцев на улице Комбинатская в Дзержинском районе.

— По дороге машинам ехать невозможно, объезжают по тротуару. Создается угроза для пешеходов, не говоря о том, что подвеска разбивается. Эта дорога попала на карту. Благодаря тому, что люди голосовали, на дороге планируется ремонт в этом году, — говорит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» по Новосибирску Александр Стефанов.

Ремонт обойдется в три миллиона рублей, изначально в рабочий план дорожных строителей он не входил. Другой участок на «Карту убитых дорог» внесли автолюбители из соседнего района.

В военном городке в Октябрьском районе Новосибирска на протяжении десятилетий участок дороги был закрыт контрольными пунктами военной части. Теперь же эту дорогу передали муниципалитету, и в скором времени здесь планируют запустить общественный транспорт. Но на данный момент качество асфальта оставляет желать лучшего.

— Яма с острыми краями, если здесь ехать со скоростью десять километров час, то можно и покрышки порезать. Конечно же, яма аварийная. Проблема этой улицы в том, что таких ям очень много, то есть, целого участка не найти, — говорит общественный инспектор.

На вопросы общественных инспекторов отвечает главный дорожник Новосибирска. Сетует: в таком состоянии асфальтовое полотно досталось от военных.

— Выделены деньги — 25 миллионов рублей, скоро начнутся торги, работы планируется выполнить до первого октября, — говорит начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Другим проблемным участком новосибирцы назвали пересечение улиц Ипподромской и Военной. Активисты возмущение водителей сочли обоснованным: в глаза бросаются сразу несколько выпирающих люков ливневки и серьезная колея.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Глубина составила семь сантиметров при максимально допустимых трех. Этот дефект является аварийно-опасным, должен устраняться сразу после обнаружения. Но здесь его не видели и ждали, пока он увеличится. Сюда может попасть машина, тем более, здесь спуск, а выехать из колеи очень тяжело. В Новосибирске мы видим очень много подобных дефектов, — говорит главный менеджер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков.

Федеральный проект «Карта убитых дорог» стартовал в феврале. За это время неравнодушные автолюбители отметили 20 тысяч опасных участков. Сибиряки пока не очень активны на общем фоне.

— В Новосибирске добавлено 75 убитых участков, за них собрано 1500 голосов. Это немного для такого крупного города. Либо дороги здесь отличные, либо о проекте мало кто знает. Мы проехали по городу и увидели, что нужно отремонтировать, поэтому призываем участвовать в этом проекте. Результаты уже есть, органы власти прислушиваются, — говорит участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Общие выводы о состоянии магистралей в регионах активисты не озвучили. Впереди инспекции на дорогах Алтая, Забайкалья и Дальнего Востока. По словам общественников, меньше всего нареканий вызывают тюменские трассы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какого числа День города-2017 в Искитиме
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь