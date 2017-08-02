Ямы на улицах Новосибирска измерили для «Карты убитых дорог»
Общественные инспекторы проверили качество асфальта в Новосибирске. Корреспонденты ОТС узнали, где нужно снижать скорость, чтобы не испортить подвеску, и когда устранят дорожные дефекты.
Общественные инспекторы проверили качество асфальта в Новосибирске. Корреспонденты ОТС узнали, где нужно снижать скорость, чтобы не испортить подвеску, и когда устранят дорожные дефекты.
Большие ямы на дорогах не первый год треплют нервы и опустошают кошельки автовладельцев на улице Комбинатская в Дзержинском районе.
— По дороге машинам ехать невозможно, объезжают по тротуару. Создается угроза для пешеходов, не говоря о том, что подвеска разбивается. Эта дорога попала на карту. Благодаря тому, что люди голосовали, на дороге планируется ремонт в этом году, — говорит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» по Новосибирску Александр Стефанов.
Ремонт обойдется в три миллиона рублей, изначально в рабочий план дорожных строителей он не входил. Другой участок на «Карту убитых дорог» внесли автолюбители из соседнего района.
В военном городке в Октябрьском районе Новосибирска на протяжении десятилетий участок дороги был закрыт контрольными пунктами военной части. Теперь же эту дорогу передали муниципалитету, и в скором времени здесь планируют запустить общественный транспорт. Но на данный момент качество асфальта оставляет желать лучшего.
— Яма с острыми краями, если здесь ехать со скоростью десять километров час, то можно и покрышки порезать. Конечно же, яма аварийная. Проблема этой улицы в том, что таких ям очень много, то есть, целого участка не найти, — говорит общественный инспектор.
На вопросы общественных инспекторов отвечает главный дорожник Новосибирска. Сетует: в таком состоянии асфальтовое полотно досталось от военных.
— Выделены деньги — 25 миллионов рублей, скоро начнутся торги, работы планируется выполнить до первого октября, — говорит начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.
Другим проблемным участком новосибирцы назвали пересечение улиц Ипподромской и Военной. Активисты возмущение водителей сочли обоснованным: в глаза бросаются сразу несколько выпирающих люков ливневки и серьезная колея.
— Глубина составила семь сантиметров при максимально допустимых трех. Этот дефект является
Федеральный проект «Карта убитых дорог» стартовал в феврале. За это время неравнодушные автолюбители отметили 20 тысяч опасных участков. Сибиряки пока не очень активны на общем фоне.
— В Новосибирске добавлено 75 убитых участков, за них собрано 1500 голосов. Это немного для такого крупного города. Либо дороги здесь отличные, либо о проекте мало кто знает. Мы проехали по городу и увидели, что нужно отремонтировать, поэтому призываем участвовать в этом проекте. Результаты уже есть, органы власти прислушиваются, — говорит участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.
Общие выводы о состоянии магистралей в регионах активисты не озвучили. Впереди инспекции на дорогах Алтая, Забайкалья и Дальнего Востока. По словам общественников, меньше всего нареканий вызывают тюменские трассы.