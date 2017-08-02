Ямы на улицах Новосибирска измерили для «Карты убитых дорог»

Большие ямы на дорогах не первый год треплют нервы и опустошают кошельки автовладельцев на улице Комбинатская в Дзержинском районе.

— По дороге машинам ехать невозможно, объезжают по тротуару. Создается угроза для пешеходов, не говоря о том, что подвеска разбивается. Эта дорога попала на карту. Благодаря тому, что люди голосовали, на дороге планируется ремонт в этом году, — говорит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» по Новосибирску Александр Стефанов.

Ремонт обойдется в три миллиона рублей, изначально в рабочий план дорожных строителей он не входил. Другой участок на «Карту убитых дорог» внесли автолюбители из соседнего района.

В военном городке в Октябрьском районе Новосибирска на протяжении десятилетий участок дороги был закрыт контрольными пунктами военной части. Теперь же эту дорогу передали муниципалитету, и в скором времени здесь планируют запустить общественный транспорт. Но на данный момент качество асфальта оставляет желать лучшего.

— Яма с острыми краями, если здесь ехать со скоростью десять километров час, то можно и покрышки порезать. Конечно же, яма аварийная. Проблема этой улицы в том, что таких ям очень много, то есть, целого участка не найти, — говорит общественный инспектор.

На вопросы общественных инспекторов отвечает главный дорожник Новосибирска. Сетует: в таком состоянии асфальтовое полотно досталось от военных.

— Выделены деньги — 25 миллионов рублей, скоро начнутся торги, работы планируется выполнить до первого октября, — говорит начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Другим проблемным участком новосибирцы назвали пересечение улиц Ипподромской и Военной. Активисты возмущение водителей сочли обоснованным: в глаза бросаются сразу несколько выпирающих люков ливневки и серьезная колея.

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— Глубина составила семь сантиметров при максимально допустимых трех. Этот дефект является аварийно-опасным, должен устраняться сразу после обнаружения. Но здесь его не видели и ждали, пока он увеличится. Сюда может попасть машина, тем более, здесь спуск, а выехать из колеи очень тяжело. В Новосибирске мы видим очень много подобных дефектов, — говорит главный менеджер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков.

Федеральный проект «Карта убитых дорог» стартовал в феврале. За это время неравнодушные автолюбители отметили 20 тысяч опасных участков. Сибиряки пока не очень активны на общем фоне.

— В Новосибирске добавлено 75 убитых участков, за них собрано 1500 голосов. Это немного для такого крупного города. Либо дороги здесь отличные, либо о проекте мало кто знает. Мы проехали по городу и увидели, что нужно отремонтировать, поэтому призываем участвовать в этом проекте. Результаты уже есть, органы власти прислушиваются, — говорит участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.