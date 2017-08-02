Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Николай Валуев до слез растрогал поклонников фото с сыном
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура Магнитогорска нашла нарушения в деятельности сразу семнадцати управкомпаний

В Магнитогорске 17 управкомпаний нарушали трудовое законодательство.

Прокуратура выявила недочеты у «Комплекс Сервис», АО «ЖРЭУ № 2 Магнитогорска», «УК «Выбор», ООО «ЖРЭУ № 2 Магнитогорска», ООО «УК «Мой дом», ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска», ООО «УК «Домовой», ООО «ЖилКомСервис», ООО «УЖКХ «Ключ», ООО «ЖРЭУ-8», ООО «Эффект», ООО «ЖРЭУ № 4», ООО «УК «ЖРЭУ-2», ООО «Магнит-Сервис», ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска, ООО «ЖРЭУ № 3», ОАО «ЖРЭУ № 3».

Руководство этих компаний не соблюдало сроки выплаты зарплаты, также установлены факты несоответствие заработной платы работников минимальному размеру оплаты труда в регионе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В отношении 10 должностных лиц возбуждены административные дела, руководству компаний внесены представления с требованием о незамедлительном устранении нарушений трудового законодательства и объявлены предостережения. Выявлено 9 локальных нормативных актов управляющих компаний, нарушающих порядок и сроки выплаты заработной платы. Все незаконные правовые акты опротестованы прокурором», — отметили в надзорном ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Исследование: Сбережений российской семьи хватит в среднем на 14 месяцев
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь