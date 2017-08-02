Прокуратура Магнитогорска нашла нарушения в деятельности сразу семнадцати управкомпаний
В Магнитогорске 17 управкомпаний нарушали трудовое законодательство.
В Магнитогорске 17 управкомпаний нарушали трудовое законодательство.
Прокуратура выявила недочеты у «Комплекс Сервис», АО «ЖРЭУ № 2 Магнитогорска», «УК «Выбор», ООО «ЖРЭУ № 2 Магнитогорска», ООО «УК «Мой дом», ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска», ООО «УК «Домовой», ООО «ЖилКомСервис», ООО «УЖКХ «Ключ», ООО «ЖРЭУ-8», ООО «Эффект», ООО «ЖРЭУ № 4», ООО «УК «ЖРЭУ-2», ООО «Магнит-Сервис», ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска, ООО «ЖРЭУ № 3», ОАО «ЖРЭУ № 3».
Руководство этих компаний не соблюдало сроки выплаты зарплаты, также установлены факты несоответствие заработной платы работников минимальному размеру оплаты труда в регионе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
«В отношении 10 должностных лиц возбуждены административные дела, руководству компаний внесены представления с требованием о незамедлительном устранении нарушений трудового законодательства и объявлены предостережения. Выявлено 9 локальных нормативных актов управляющих компаний, нарушающих порядок и сроки выплаты заработной платы. Все незаконные правовые акты опротестованы прокурором», — отметили в надзорном ведомстве.