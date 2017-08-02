Сбережения выходят из моды

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Полугодовая статистика Росстата демонстрирует, что снижение реальных располагаемых доходов происходит на фоне роста реальных зарплат за полгода, более быстрого, чем рост доходов, темпа увеличения расходов домохозяйств и снижения темпов прироста сбережений. Возможно, опасения Банка России об отказе населения от сберегательной модели в пользу большего потребления уже подтверждаются.

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Представленная вчера статистика Росстата за первое полугодие 2017 года уже уверенно демонстрирует разнонаправленную динамику зарплат и доходов у населения. По данным ведомства, за шесть месяцев реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,4%. Зарплаты в реальном выражении при этом выросли на 2,7%, а пенсии — на 5,9%. При этом же Росстат указывает, что расходы населения на покупку товаров и услуг за те же полгода выросли на 5,4%, а объем сбережений населения за этот же период (3,4 трлн руб.) был ниже на 9,2%, чем сбережения первого полугодия 2016 года.



На прошлой неделе эксперты Института экономической политики (ИЭП), РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) объясняли расхождение трендов зарплат и доходов двумя причинами: различиями в ведении статистики доходов и зарплат и сокращением доходов населения в неформальном секторе. Другую версию предлагают в Институте социальной политики Высшей школы экономики. Как следует из вчерашнего мониторинга «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», падение доходов на фоне роста пенсий и зарплат свидетельствует о высоких темпах сокращения других источников средств у населения — доходов от собственности и предпринимательства. За первое полугодие доли поступлений из этих источников в структуре денежных доходов россиян оказались минимальны — 6% и 7,5% соответственно.



За первое полугодие доли поступлений из этих источников в структуре денежных доходов россиян оказались минимальны — 6% и 7,5% соответственно.

Падение реальных доходов россиян продолжалось в течение всего первого полугодия за исключением января (единоразовая выплата +8,2%) и июня.

В июне этого года по сравнению с июнем 2016-го они не изменились, а по сравнению с маем этого года — выросли на 10,3%. По-видимому, это отложенное следствие длительного роста реальных зарплат — они постепенно увеличиваются с августа 2016 года, хотя по-прежнему находятся на докризисном уровне (в мае 2017 года реальная зарплата составила 96,1% от уровня мая 2014 года). Однако пока, по мнению экспертов ИЭП, РАНХиГС и ВАВТ, говорить о переломе тенденции к сокращению реальных доходов пока рано.

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