Налоговые кредиты появятся в Казахстане
В новом Налоговом кодексе, разрабатываемом Министерством национальной экономики Казахстана, предусматривается внедрение института налогового кредитования бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В новом Налоговом кодексе, разрабатываемом Министерством национальной экономики Казахстана, предусматривается внедрение института налогового кредитования бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов. То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль. В будущем у него возникают налоги. Он смотрит и говорит: “Что-то я не потяну”. В таком случае на будущее по его налоговым обязательствам мы предусматриваем новый институт — это налоговый кредит. То есть пусть он не платит пока данные налоги», — рассказал
Также, как отметил
«Администрирование, мы считаем, не должно строиться на ошибках. Нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. Кто попадает в зеленую зону, о них надо абсолютно забыть, кто попадает в желтую или красную зоны, там нужна либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки», — добавил Руслан Даленов.