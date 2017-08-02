Налоговые кредиты появятся в Казахстане

«В Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов. То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль. В будущем у него возникают налоги. Он смотрит и говорит: “Что-то я не потяну”. В таком случае на будущее по его налоговым обязательствам мы предусматриваем новый институт — это налоговый кредит. То есть пусть он не платит пока данные налоги», — рассказал вице-министр национальной экономики Руслан Даленов на брифинге в правительстве.