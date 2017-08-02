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08:56 (мск), источник: Om1.ru

Проспект Мира в Омске ремонтируют с помощью дорогого ресайклера

На улице закончилось фрезерование деформированного дорожного полотна и уже устраивается новое.

Источник: Om1.ru

Ремонт на участке проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой идет полным ходом.

На объекте уже полностью закончили фрезеровать старый асфальт, более того, выполнено уже 25% работ по устройству основания нового дорожного полотна.

Проспект Мира будут приводить в порядок с помощью дорого метода — холодного ресайклирования. Как правило, во время ремонта дорог под асфальт укладывают «подушку» из песка и щебня, а с применением ресайклера в основании лежит полужесткая плита, которая выдерживает сильную нагрузку.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— В этом году по такой же технологии мы ремонтировали большой участок Красноярского тракта от путепровода на улице Заозерная до границы города. Данная технология позволяет обеспечить высокое качество работ при оптимальных затратах. Дорожное полотно после ремонта будет готово к повышенным нагрузкам, что очень важно, ведь по этому участку проспекта Мира грузовой транспорт движется с большой интенсивностью.

Напомним, подрядчик — компания ООО «СтройСервис», победившая на торгах, должна закончить работы к сентябрю. Ремонт отрезка проспекта обойдется в 40 миллионов рублей.

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