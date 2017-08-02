Кубань присоединилась к всероссийскому конкурсу по энергосбережению #ВместеЯрче

В честь этого в Краснодаре 9 сентября этого года пройдет масштабный семейный праздник на Театральной площади. Гости смогут посмотреть на выставку электромобилей, поучаствовать в конкурсах и молодежных квестах, пройтись площадкам «Поколение энергоэффективных 2030».

На официальном сайте всероссийского конкурса проходит акция по подписанию личной декларации бережного отношения к энергоресурсам, а также петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Поучаствовать могут все регионы страны. Итоги конкурса озвучат в День энергетика — 22 декабря.