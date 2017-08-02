Кубань присоединилась к всероссийскому конкурсу по энергосбережению #ВместеЯрче

В честь этого в Краснодаре 9 сентября этого года пройдет масштабный семейный праздник на Театральной площади. Гости смогут посмотреть на выставку электромобилей, поучаствовать в конкурсах и молодежных квестах, пройтись площадкам «Поколение энергоэффективных 2030».
Для самых маленьких будут организованы детские викторины, сообщает сайт Краснодарского края.
На официальном сайте всероссийского конкурса проходит акция по подписанию личной декларации бережного отношения к энергоресурсам, а также петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Поучаствовать могут все регионы страны. Итоги конкурса озвучат в День энергетика — 22 декабря.