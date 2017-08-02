Имущество омского банка «Сириус» выставлено на продажу

Активы обанкроченного омского банка «Сириус» выставлены на торги. Они пройдут 11 сентября 2017 года на «Всероссийской электронной торговой площадке».

По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукцион выставлены девять лотов. Их суммарная стартовая цена составляет 762,39 млн руб.

Самые крупные — два лота с правами требования ООО Сибирский банк «Сириус» в общей сложности к 17 юрлицам (646,8 млн руб.). Крупнейшими должниками «Сириуса» являются ООО «Ленпромстрой» (125 млн руб.), ООО СК «Регион 55» (117 млн руб.) и ООО «Техинвестстрой» (87 млн руб.).

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести нежилые помещения в Омске на ул. Фрунзе, 1; квартиру площадью 100 кв. м на ул. Тверской в Москве, земельные участки в селе Ачаир под Омском, линию по изготовлению окон ПВХ и др.