Рустэм Хамитов: Восточный выезд из Уфы достроим к 2025 году
Глава Башкирии прокомментировал завершение строительства Восточного выезда из Уфы.
Глава Башкирии прокомментировал завершение строительства Восточного выезда из Уфы.
Вчера, 1 августа 2017, в ходе рабочей поездки по крупным стройкам глава республики прокомментировал договор с турецкой строительной компанией, которая займется завершением строительства тоннеля и Восточного выезда из Уфы.
Стройка, которая не может завершиться уже много лет, в ближайшее время выйдет на финишную прямую. Сумма, вложенная на данный момент в долгострой, оценивается в 5 — 6 млрд рублей.
— На сегодняшний день мы видим, что на условиях концессии возможно — ещё не на 100 процентов, а на 90 — завершение этого строительства. Произойдёт это к 2025 году. Будут соединены трассы М5 и М7 через город, но не для грузового транспорта — только легковой транспорт. Несмотря на то, что если бы был грузовой транспорт, окупаемость этой дороги выросла бы в разы. Дорога — этот участок, этот мост — будет платной, — подчеркнул Глава Башкирии.