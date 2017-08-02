Рустэм Хамитов: Восточный выезд из Уфы достроим к 2025 году

Стройка, которая не может завершиться уже много лет, в ближайшее время выйдет на финишную прямую. Сумма, вложенная на данный момент в долгострой, оценивается в 5 — 6 млрд рублей.

— На сегодняшний день мы видим, что на условиях концессии возможно — ещё не на 100 процентов, а на 90 — завершение этого строительства. Произойдёт это к 2025 году. Будут соединены трассы М5 и М7 через город, но не для грузового транспорта — только легковой транспорт. Несмотря на то, что если бы был грузовой транспорт, окупаемость этой дороги выросла бы в разы. Дорога — этот участок, этот мост — будет платной, — подчеркнул Глава Башкирии.