В Ростовской области отремонтировали 43 км дорог в рамках федерального проекта
Доля протяженности автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 45 до 56% в 2017 году.
Доля протяженности автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 45 до 56% в 2017 году.
В Ростовской области завершен ремонт 43 км автодорог регионального значения в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
«В Ростовской области завершен ремонт автодорог регионального значения, работа на которых велась в рамках федерального приоритетного проекта “Безопасные и качественные дороги”. Это 18 участков общей протяженностью 42,8 км на территории Аксайского, Азовского, Багаевского, Кагальницкого,
На реализацию проекта в регионе в 2017 году предусмотрены 2,4 млрд рублей (из них половина — трансфер из федерального бюджета), работы пройдут на 150 км дорог Ростовской агломерации.
«Ростовская агломерация — одна из самых быстрорастущих в РФ и, к сожалению,
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«Выполнение работ в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги” в 2017 году позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, с 45 до 56%. В 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать свыше 110 км и увеличить долю автодорог агломерации, соответствующих нормативам, до 63%», — говорится в сообщении
Ростовская агломерация включает 17 муниципальных образований, расположенных в пределах 100 км от областного центра. В ней проживает более 2,5 млн человек — это 60% населения региона.