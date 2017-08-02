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10:43 (мск), источник: ТАСС

В Ростовской области отремонтировали 43 км дорог в рамках федерального проекта

Доля протяженности автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 45 до 56% в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области завершен ремонт 43 км автодорог регионального значения в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

«В Ростовской области завершен ремонт автодорог регионального значения, работа на которых велась в рамках федерального приоритетного проекта “Безопасные и качественные дороги”. Это 18 участков общей протяженностью 42,8 км на территории Аксайского, Азовского, Багаевского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Октябрьского и Родионово-Несветайского районов», — сказал министр.

На реализацию проекта в регионе в 2017 году предусмотрены 2,4 млрд рублей (из них половина — трансфер из федерального бюджета), работы пройдут на 150 км дорог Ростовской агломерации.

«Ростовская агломерация — одна из самых быстрорастущих в РФ и, к сожалению, дорожно-транспортная инфраструктура за этим ростом явно не успевает. Именно трассы агломерации принимают на себя основную нагрузку. Учитывая, что центр агломерации Ростов-на-Дону будет принимать матчи ЧМ-2018 по футболу, основные мероприятия в этом году будут реализованы в городе-миллионнике», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростове-на-Дону уже сданы 20 из 83 объектов, вошедших в проект. Полностью ремонт покрытий проезжих частей завершится до 1 сентября 2017 года. Работы, связанные с укладкой тротуарной плитки, а также реконструкция мостов и путепроводов закончатся до 30 октября 2017 года.

«Выполнение работ в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги” в 2017 году позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, с 45 до 56%. В 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать свыше 110 км и увеличить долю автодорог агломерации, соответствующих нормативам, до 63%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ростовской области.

Ростовская агломерация включает 17 муниципальных образований, расположенных в пределах 100 км от областного центра. В ней проживает более 2,5 млн человек — это 60% населения региона.

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