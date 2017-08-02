ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский»

Как говорится в сообщении ЦБ, в 2017 году банк проводил «агрессивную политику привлечения денежных средств физических лиц». Отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.