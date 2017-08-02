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10:09 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский»

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Крыловский», зарегистрированного в Краснодаре, говорится в сообщении Центробанка. Лицензия отозвана со 2 августа.

Как говорится в сообщении ЦБ, в 2017 году банк проводил «агрессивную политику привлечения денежных средств физических лиц». Отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

«В ходе проведенной Банком России 26 июля ревизии касс ряда подразделений АКБ “Крыловский” выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении.

В банк «Крыловский» назначена временная администрация.

Этот банк по итогам второго квартала 2017 года занимал 331-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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