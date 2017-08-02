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09:06 (мск), источник: АиФ Владивосток

Народный проспект во Владивостоке приводят в полный порядок

В скором времени здесь будут капитально отремонтированы дороги и заменены трубы.

В круглосуточном режиме ведётся комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны Народного проспекта Владивостока. Здесь продолжается замена старых изношенных труб теплоснабжения.

По данным управления дорог и благоустройства мэрии, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. На объекте полностью демонтированы трамвайные пути и бортовые камни. Сейчас идёт устройство щебёночного основания, уплотнение грунта на межпутье. Отсыпано более 2500 кубометров щебня. Параллельно укладывают тротуарный бордюрный камень на пешеходной зоне.

А в ночные часы на Народном проспекте укладывают нижний слой асфальтобетона. Заасфальтирован участок протяжённостью более 600 метров. После завершения данной работы движение автотранспорта будет осуществляться по новому покрытию, а крайние правые полосы в обоих направлениях перекроют для фрезерования старого дорожного покрытия и установки бордюров. В ходе ремонта заменят все люки и решётки инженерных сетей.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке комплексно ремонтируют дорожное полотно и пешеходные зоны. В 2017 г. это коснётся ул. Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от ул. Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), ул. Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца Третьей Рабочей), автомобильные дороги по ул. Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по ул. Фадеева). На всех объектах работы уже ведутся.

Также в районе Народного проспекта, 11, рядом с ТЦ «Гермес», началась замена старых труб теплоснабжения на новые. Работы ведутся по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». Длина участка — 200 метров.

По словам директора МУПВ «ВПЭС» Владимира Латышева, данная теплотрасса питает пять социальных учреждений города (школы и детские сады) и более 45 многоквартирных домов на ул. Тобольской, Шилкинской, проспекте Красного Знамени. Здесь проживает свыше 15 000 человек. Микрорайон растет, а значит, растет и нагрузка на сети. Для улучшения качества коммунальных услуг на участке укладывают трубы большего диаметра, вместо 400 — 500 мм.

Всего в 2017 году во Владивостоке запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс.

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