В Пермском филиале «Т Плюс» прокомментировали итоги проверки ФАС
Компания готова вновь предоставить РСТ Пермского края все документы, подтверждающие обоснованность затрат.
Компания готова вновь предоставить РСТ Пермского края все документы, подтверждающие обоснованность затрат.
В Пермском филиале «Т Плюс» выражают недоумение рядом моментов, озвученных в сообщении УФАС Пермского края по фактам проверки тарифов компании.
В первую очередь, в
В части претензий ФАС, касающихся расходов затрат на медицинское страхование и аренду, подлежащих исключению из тарифа, компания будет отстаивать свою правоту. Например, расходы на страхование здоровья сотрудников компания считает необходимыми, так как их силами обеспечивается надежное и бесперебойное теплоснабжение миллионов людей в Перми и Пермском крае.
По основной же части претензий, указанных в
«Мы просим регулирующие органы учесть обосновывающие материалы “Т Плюс” в ходе дополнительного анализа затрат», — отмечают в компании. Пермский филиал «Т Плюс» многократно заявлял, что работает в соответствии с законодательством РФ. Представители компании готовы в дальнейшем предоставлять контролирующим органам все детальные пояснения по любым вопросам, которые касаются обоснованности той или иной статьи собственных затрат и отстаивать свою позицию.