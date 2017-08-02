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09:11 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском филиале «Т Плюс» прокомментировали итоги проверки ФАС

Компания готова вновь предоставить РСТ Пермского края все документы, подтверждающие обоснованность затрат.

В Пермском филиале «Т Плюс» выражают недоумение рядом моментов, озвученных в сообщении УФАС Пермского края по фактам проверки тарифов компании.

В первую очередь, в феврале-марте инспекция ФАС проверяла деятельность Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края за период 2014—2017 годы, а не ресурсоснабжающие компании. Однако проверка на основе части изъятых в РСТ документов в том числе свелась и к оценке финансовой деятельности нескольких предприятий края. В то же время инспекция ФАС проигнорировала проблему неучета регулятором затрат теплоснабжающих организаций, подлежащих обязательному включению в тариф.

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В части претензий ФАС, касающихся расходов затрат на медицинское страхование и аренду, подлежащих исключению из тарифа, компания будет отстаивать свою правоту. Например, расходы на страхование здоровья сотрудников компания считает необходимыми, так как их силами обеспечивается надежное и бесперебойное теплоснабжение миллионов людей в Перми и Пермском крае.

По основной же части претензий, указанных в пресс-релизе УФАС Пермского края, ФАС предписал РСТ лишь дополнительно проанализировать затраты теплоснабжающей компании, что не означает их исключения из тарифов. Это касается расходов по сомнительным долгам, расходов на работы и услуги производственного характера, а также на иные работы и услуги. Ранее в ходе проверки РСТ Пермского края уже предоставляла в ФАС России все необходимые материалы «Т Плюс», обосновывающие расходы по данным статьям. По результатам проверки ФАС России предписала РСТ Пермского края провести дополнительный анализ данных расходов, что не указывает на их экономическую необоснованность. С учетом этого, Пермский филиал «Т Плюс» готов повторно предоставить все необходимые обосновывающие материалы в РСТ Пермского края.

«Мы просим регулирующие органы учесть обосновывающие материалы “Т Плюс” в ходе дополнительного анализа затрат», — отмечают в компании. Пермский филиал «Т Плюс» многократно заявлял, что работает в соответствии с законодательством РФ. Представители компании готовы в дальнейшем предоставлять контролирующим органам все детальные пояснения по любым вопросам, которые касаются обоснованности той или иной статьи собственных затрат и отстаивать свою позицию.

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