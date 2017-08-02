Банк «Крыловский» лишился лицензии

Главной ресурсной базы кредитной организации являлись привлеченные денежные средства населения. Отмечается, что в 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. В отношении АКБ «Крыловский» ЦБ уже дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В результате проведенной Банком России 26.07.2017 ревизии касс ряда подразделений данного банка обнаружена крупная недостача денежных средств. Также выявлена полная утрата кредитной организацией собственных средств.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, сведению всех нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Руководство и собственники банка не предприняли мер для нормализации его деятельности. При этом в их действиях прослеживались признаки недобросовестного ведения дел, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Сведения об указанных фактах будут направлены Банком России в правоохранительные органы.

В АКБ «Крыловский» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Крыловский» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций — страховой случай.

Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.