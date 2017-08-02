Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ об указе о ВМФ: РФ может уступать лишь США
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:10 (мск), источник: Вести.Ru

Банк «Крыловский» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций со 2 августа 2017 года у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (Краснодар).

Главной ресурсной базы кредитной организации являлись привлеченные денежные средства населения. Отмечается, что в 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. В отношении АКБ «Крыловский» ЦБ уже дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В результате проведенной Банком России 26.07.2017 ревизии касс ряда подразделений данного банка обнаружена крупная недостача денежных средств. Также выявлена полная утрата кредитной организацией собственных средств.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, сведению всех нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Руководство и собственники банка не предприняли мер для нормализации его деятельности. При этом в их действиях прослеживались признаки недобросовестного ведения дел, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Сведения об указанных фактах будут направлены Банком России в правоохранительные органы.

В АКБ «Крыловский» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Крыловский» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций — страховой случай.

Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь