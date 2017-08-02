Банк «Крыловский» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций со 2 августа 2017 года у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (Краснодар).
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций со 2 августа 2017 года у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (Краснодар).
Главной ресурсной базы кредитной организации являлись привлеченные денежные средства населения. Отмечается, что в 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. В отношении АКБ «Крыловский» ЦБ уже дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, сведению всех нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Руководство и собственники банка не предприняли мер для нормализации его деятельности. При этом в их действиях прослеживались признаки недобросовестного ведения дел, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Сведения об указанных фактах будут направлены Банком России в правоохранительные органы.
В АКБ «Крыловский» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно отчетности, по величине активов кредитная организация на