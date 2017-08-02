Новые поликлиники в Новосибирске охватят 25% населения
НОВОСИБИРСК, 2 августа, ФедералПресс. Семь новых поликлиник, которые планируется построить в Новосибирске, охватят 25% населения города. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 2 августа, ФедералПресс. Семь новых поликлиник, которые планируется построить в Новосибирске, охватят 25% населения города. Об этом рассказали в
Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский рассказал на
Планируется, что новые поликлиники будут построены на улицах: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической
Заместитель министра экономического развития Лев Решетников рассказал, что срок действия концессионного соглашения составляет десять лет, два из которых отведены на строительство, а остальные — на эксплуатацию. Для реализации проекта необходимо 5,1 млрд рублей, 2,8 из которых будут направлены на строительство, а еще 1,4 — на оборудование. Средства будут привлечены из капитального гранта, коммерческого кредита, кредита на финансирование НДС и акционерного заема инвестора.
«Концессионеру после ввода объекта в эксплуатацию выплачивается плата концедента в размере 4,7 млрд рублей. Этот показатель будет торговаться на конкурсе в сторону уменьшения», — отметил заместитель министра.
Конкурс на заключение соглашения будет объявлен в сентябре 2017 года.