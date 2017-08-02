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09:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новые поликлиники в Новосибирске охватят 25% населения

НОВОСИБИРСК, 2 августа, ФедералПресс. Семь новых поликлиник, которые планируется построить в Новосибирске, охватят 25% населения города. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский рассказал на пресс-конференции, что в рамках реализации программы по улучшению медико-санитарной помощи в регионе разработан проект концессионного соглашения о создании семи поликлиник, а также 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Охват населения составит около 400 тысяч человек.

Планируется, что новые поликлиники будут построены на улицах: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической консультативно-диагностической поликлиники). Общая площадь объектов около 72,1 тысячи кв. м.

Заместитель министра экономического развития Лев Решетников рассказал, что срок действия концессионного соглашения составляет десять лет, два из которых отведены на строительство, а остальные — на эксплуатацию. Для реализации проекта необходимо 5,1 млрд рублей, 2,8 из которых будут направлены на строительство, а еще 1,4 — на оборудование. Средства будут привлечены из капитального гранта, коммерческого кредита, кредита на финансирование НДС и акционерного заема инвестора.

«Концессионеру после ввода объекта в эксплуатацию выплачивается плата концедента в размере 4,7 млрд рублей. Этот показатель будет торговаться на конкурсе в сторону уменьшения», — отметил заместитель министра.

Конкурс на заключение соглашения будет объявлен в сентябре 2017 года.

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