Дубровский поручил создать финансовую модель по достройке домов в микрорайоне Чурилово LakeCity

Источник: dostup1.ru

Глава Челябинской области Борис Дубровский потребовал сформировать финансовую модель по завершению строительства в микрорайоне Чурилово LakeCity — решение об этом было принято в ходе очередного заседания по проблемным домам в регионе; в этот раз оно было посвящено компании «Речелстрой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства Южного Урала.

Сейчас застройщик ищет инвесторов и ведет переговоры с банками, чтобы не допустить обострения ситуации. Речь идет о строительстве 19 многоквартирных домов в микрорайоне Чурилово LakeCity. «Строительная компания переоценила перспективы рынка, а также свои финансовые возможности», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Дубровский поручил чиновникам активно включиться в разработку финансовой модели по достройке этих домов, в том числе, с привлечением возможностей КЖСИ, но с обязательным условием возвратности средств.