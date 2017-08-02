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09:39 (мск), источник: Вести - Пермь

Северную дамбу продолжат ремонтировать по ночам

Автомобильное движение по Северной дамбе открыто. Что сделано, а что еще предстоит?

Источник: Вести - Пермь

Накануне, как и планировалось, возобновили автомобильное движение по Северной дамбе. Одна из главных транспортных артерий была полностью закрыта на 42 дня. За это время здесь поменяли все подземные коммуникации, рельсы и уложили часть нового асфальта. Трамваи обещают пустить с 1 сентября. Что сделали, а что еще предстоит?

Успеют или не успеют — за последнюю неделю на эту тему пермяки спорили очень горячо. А вот для строителей интриги не было, а были четкие сроки — открыть Северную дамбу для машин и автобусов 1 августа.

Павел Чумаков, генеральный директор подрядной организации: «Практически весь месяц дождь лил — вот это самая основная для нас была сложность, потому что мы повлиять на это никак не могли, а все остальное зависело от нас».

Объект сложный, на 800 метрах дамбы пересекаются 32 линии коммуникаций, которые необходимо было переустроить — сделать быстро, но качественно. Работы находились на контроле врио губернатора Максима Решетникова и главы города Дмитрия Самойлова.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: «Те моменты, которые надо было решать в части качества, они здесь решены и соблюдены. Здесь месяц практически жила наша дорожная лаборатория, которая брала все пробы уплотнения обратной засыпки и ПГС, и щебня, и асфальта, поэтому лучше чуть-чуть помедленнее, но качественно».

Впереди еще много работы, задача — к 1 сентября обустроить полосу для поворота на улицу Крупской, уложить верхний слой асфальта и запустить движение электротранспорта.

«По шпалам, опять по шпалам» пойдут трамваи уже 1 сентября. За полтора месяца реконструкции Северной дамбы подрядчик уложил 70% рельсо-шпальной решетки. Теперь остается установить контактные сети для электротранспорта и закончить рельсы.

Сейчас работы на дамбе будут проводиться уже в ночное время. Для этого дорогу будут закрывать в 12 часов ночи и вновь открывать в 6 утра.

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