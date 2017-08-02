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10:00 (мск), источник: БЕЛТА

Участники ВЭД в Беларуси почти полностью перешли на электронное декларирование

В электронном декларировании в январе-июне текущего года участвовало более 4,6 тыс. субъектов хозяйствования — это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: БЕЛТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время субъекты внешнеэкономической деятельности 99% таможенных деклараций на товары подают в электронном виде. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В электронном декларировании в январе-июне текущего года участвовало более 4,6 тыс. субъектов хозяйствования — это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Достичь практически стопроцентного результата позволила эффективная работа таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования, — пояснили в ГТК. — Предоставление документов в электронном виде позволяет сократить время проведения таможенных операций и уменьшить финансовые затраты участников ВЭД».

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