Участники ВЭД в Беларуси почти полностью перешли на электронное декларирование

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время субъекты внешнеэкономической деятельности 99% таможенных деклараций на товары подают в электронном виде. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В электронном декларировании в январе-июне текущего года участвовало более 4,6 тыс. субъектов хозяйствования — это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.