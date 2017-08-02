Участники ВЭД в Беларуси почти полностью перешли на электронное декларирование
В электронном декларировании в
В электронном декларировании в
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время субъекты внешнеэкономической деятельности 99% таможенных деклараций на товары подают в электронном виде. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
«Достичь практически стопроцентного результата позволила эффективная работа таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования, — пояснили в ГТК. — Предоставление документов в электронном виде позволяет сократить время проведения таможенных операций и уменьшить финансовые затраты участников ВЭД».