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09:54 (мск), источник: ЕАН

Часть Екатеринбурга и Верхняя Пышма остаются без горячей воды

На данный момент часть Екатеринбурга и Верхняя Пышма остаются без горячей воды.

Источник: AP 2017

Причина — в отсутствии результата санитарной пробы воды, заявили в УК «Лига ЖКХ».

Энергетики обещают, что пустят воду сегодня в 17:00. В управляющие компании направлены соответствующие обращения от ПАО «Т Плюс».

В сообщении говорится: «Доводим до вашего сведения, что до 17:00.

2 августа в связи с неготовностью результата контроля качества теплоносителя после проведения плановых ремонтных работ на теплоисточнике СУГРЭС продлено отключение ГВС потребителям, подключенным на следующих участках: — М-05; — М-06 от ТК 06-П2 до ТК 06−67; — М-17 от ТК 03−17 до ТК 17−11; — М-40 от ТК 01-П1 до ТК 29−01а; — Верхняя Пышма".

Напомним, на две недели — с 17 по 31 июля — горячую воду отключали в части домов Уралмаша, Эльмаша, Сортировки и Заречного в Екатеринбурге, в Верхней Пышме и Среднеуральске. Среднеуральская ГРЭС 30 августа — на один день раньше срока — возобновила подачу ресурса в теплосети.

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