Часть Екатеринбурга и Верхняя Пышма остаются без горячей воды

Источник: AP 2017

Причина — в отсутствии результата санитарной пробы воды, заявили в УК «Лига ЖКХ».

Энергетики обещают, что пустят воду сегодня в 17:00. В управляющие компании направлены соответствующие обращения от ПАО «Т Плюс».

В сообщении говорится: «Доводим до вашего сведения, что до 17:00.

2 августа в связи с неготовностью результата контроля качества теплоносителя после проведения плановых ремонтных работ на теплоисточнике СУГРЭС продлено отключение ГВС потребителям, подключенным на следующих участках: — М-05; — М-06 от ТК 06-П2 до ТК 06−67; — М-17 от ТК 03−17 до ТК 17−11; — М-40 от ТК 01-П1 до ТК 29−01а; — Верхняя Пышма".