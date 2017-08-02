Предприниматели Прикамья стали меньше жаловаться

Омбудсмен связывает это с началом федеральной реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение административной нагрузки на бизнес.

— Изменения в контрольно-надзорной деятельности заметны уже сегодня: в прошлом году большинство жалоб касалось как раз этой проблемы, теперь они отошли на второй план, — говорит Вячеслав Белов. — Сокращается количество плановых и внеплановых проверок. Контрольные органы изменили меры воздействия: больше применяют не штрафы, а предупреждения. Для малого и среднего бизнеса это крайне важно — внушительные штрафы или предписание остановить деятельность может оказаться для него критичным.

По словам уполномоченного, в сфере надзора остаются проблемы, связанные с размером административных штрафов, сдачей обязательной отчетности, подготовкой лицензионных условий.

Реформа предполагает, что к 2018 году 12 федеральных контрольно-надзорных органов перейдут на риск-ориентированные методы работы. В тех сферах деятельности, где риски высоки, проверки будут проводиться систематически, там же, где их практически нет, сведутся к минимуму.

В региональном масштабе такая модель должна сформироваться к будущему году. Она затронет сферы экологии, ветеринарного и жилищного надзора, розничной продажи алкогольной продукции, лицензионный контроль деятельности по управлению многоквартирными домами и их долевому строительству.

Наиболее часто предприниматели обращаются по вопросу земельно-арендных и имущественных отношений. Почти четверть жалоб касается выделения земельных участков и других разрешительных процедур. Некоторые проблемы тянутся годами, как это случилось, например, в Краснокамске. Индивидуальный предприниматель Маргарита Иванова (имя изменено) в июне 2015 года заключила с районной администрацией договор купли-продажи нежилого помещения. По условиям договора продавец в течение 30 дней после первого платежа должен был представить документы для регистрации права собственности. Но ни через месяц, ни даже через год документы выданы не были. Обращение в прокуратуру и суд ситуацию не изменило. Тогда Иванова попросила помочь уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам Вячеслава Белова, при личной встрече с главой районной администрации оказалось, что в данном случае чиновники сами являются пострадавшей стороной. За два прошедших с момента сделки года районный комитет имущественных отношений 11 раз обращался в органы кадастрового учета Краснокамска с заявлением о постановке на учет данного объекта недвижимости. По кадастровому же учету выходило, что местоположение купленного предпринимательницей помещения совпадает с местоположением другого объекта. Посему и не могут они поставить его на учет. Не разъяснили там и как быть в такой ситуации. Обращение уполномоченного в Управление Россреестра по Пермскому краю сдвинуло дело с мертвой точки. В течение месяца объект был поставлен на учет, а предприниматель получила документы на право собственности.

Согласно статистике уполномоченного по правам предпринимателей в Прикамье, в первом полугодии 2017 года на три-четыре процента выросло число жалоб уголовно-правового характера — сегодня это 11 процентов от общего числа обращений и третье место по частоте.

— Большая часть обращений касается привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за ненадлежащим образом израсходованные субсидии или гранты на развитие бизнеса, — пояснил Вячеслав Белов. — Порой бизнесмены действительно недооценивают важность финансовых и прочих отчетов. Или недостаточно внимательны при их заполнении. Так, если частный детский сад, получающий субсидии из бюджета, будет отчитываться за те дни, когда ребенок его не посещал, это непременно вызовет вопросы надзорных органов. Такое нарушение влечет за собой уголовную ответственность.

По словам Вячеслава Белова, тема финансовой помощи из бюджетов всех уровней или частных инвесторов очень важна. Здесь необходимо говорить не только о знаниях, но и о культуре использования получаемых средств. Причины большинства проблем бизнеса кроются именно в невнимании к требованиям законодательства и невыполнении установленных правил. Чаще всего предприниматели недовольны действиями федеральных и территориальных органов власти. Такие жалобы составляют 42 процента. Четверть обращений касается работы органов местного самоуправления, 16 процентов — региональных структур.

Есть жалобы, поступившие из соседних регионов и даже из-за пределов РФ. Предприниматель из Казахстана так долго ждал платы за поставленную в Пермь продукцию, что решил искать помощи у пермского защитника. Но больше всего заявлений поступает от бизнесменов, живущих и работающих в Перми (51 процент принятых в работу обращений), далее идут города Чайковский и Березники, а также Пермский, Осинский и Бардымский муниципальные районы. И не всегда причиной жалоб становятся формальные нестыковки с чиновниками разных уровней или их недопонимание.

Часть жалоб касается оплаты муниципальных заказов — нередко муниципалитет ее затягивает. На контроле в аппарате уполномоченного находится дело с долгом в восемь миллионов рублей за оказанные муниципальным учреждениям здравоохранения услуги. А ведь для предприятия малого бизнеса это немалые деньги, их недостача может поставить крест на всем бизнесе.