У волгоградцев появится 3-этажный автовокзал

Еще не утихли страсти после аналогичного мероприятия на прошлой неделе, когда жители города проголосовали против застройки гостиницами и жилыми домами поймы реки Царица. И вот — новый виток.

Предмет обсуждения, он же объект для инвестиций — транспортно-пересадочный узел в районе автовокзала. Волгоградцам предложили построить вместо старого здания новое, 3-этажное, с пропускной способностью 8 автобусов в час. Рядом обещают возвести еще один торговый центр — тоже в три этажа.

Дорожная инфраструктура тоже будет серьезно меняться. Для лучшего доступа к вокзалу и ТЦ предлагается сделать подземные переходы, а улицы Балонина и Пархоменко планируется соединить крупной развязкой.

Наконец, инвесторы собираются построить в этом районе еще несколько многоэтажек и вдобавок масштабно озеленить всю прилегающую территорию.

Прозвучало всё это, видимо, уж больно красноречиво, да и голосующие в большинстве своём уже изначально были настроены определённым образом. Так или иначе, 345 голосов «за» и только 32 «против» предопределили дальнейшую судьбу автовокзала и территории возле него. Еще двое воздержались.