У волгоградцев появится 3-этажный автовокзал
Накануне прошли очередные публичные слушания относительно плана застройки городской территории.
Накануне прошли очередные публичные слушания относительно плана застройки городской территории.
Еще не утихли страсти после аналогичного мероприятия на прошлой неделе, когда жители города проголосовали против застройки гостиницами и жилыми домами поймы реки Царица. И вот — новый виток.
Предмет обсуждения, он же объект для инвестиций —
Дорожная инфраструктура тоже будет серьезно меняться. Для лучшего доступа к вокзалу и ТЦ предлагается сделать подземные переходы, а улицы Балонина и Пархоменко планируется соединить крупной развязкой.
Наконец, инвесторы собираются построить в этом районе еще несколько многоэтажек и вдобавок масштабно озеленить всю прилегающую территорию.
Прозвучало всё это, видимо, уж больно красноречиво, да и голосующие в большинстве своём уже изначально были настроены определённым образом. Так или иначе, 345 голосов «за» и только 32 «против» предопределили дальнейшую судьбу автовокзала и территории возле него. Еще двое воздержались.
Получается, в ближайшее время в центре Волгограда начнется еще одна грандиозная стройка. Хорошо это или не очень, каждый читатель решит для себя сам. Равно как и то, насколько преобразит в итоге город статус одного из хозяев ЧМ-2018.