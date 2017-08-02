Власти Калининградской области просят ФАС проверить рост цен на авиабилеты

Источник: Аргументы и факты

Напомним, субсидировать авиаперевозки из Калининграда в большую Россию начали с 2011 года. Сначала приобрести льготные билеты могли только жители региона до 23 лет и старше 60. В 2012 году из программы исключили возрастные ограничения. С 2013 года льготы распространяются на всех россиян.

«Высокая цена на авиабилеты и недостаточное количество билетов по спецтарифам не позволяют гражданам России со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Калининградскую область», — объяснил Алиханов.