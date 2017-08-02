Власти Калининградской области просят ФАС проверить рост цен на авиабилеты
Власти Калининградской области просят федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на авиабилеты на направлениях
Власти Калининградской области просят федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на авиабилеты на направлениях
Напомним, субсидировать авиаперевозки из Калининграда в большую Россию начали с 2011 года. Сначала приобрести льготные билеты могли только жители региона до 23 лет и старше 60. В 2012 году из программы исключили возрастные ограничения. С 2013 года льготы распространяются на всех россиян.
«Высокая цена на авиабилеты и недостаточное количество билетов по спецтарифам не позволяют гражданам России со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Калининградскую область», — объяснил Алиханов.
Отметим, что к 1 июля реализовано более 116 тысяч авиабилетов по специальным тарифам, что соответствует освоению 73% средств, предусмотренных федеральным бюджетом. Власти региона прогнозируют, что в