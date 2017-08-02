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10:54 (мск), источник: АиФ Калининград

Власти Калининградской области просят ФАС проверить рост цен на авиабилеты

Власти Калининградской области просят федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на авиабилеты на направлениях Москва-Калининград-Москва и Санкт-Петербург-Калининград — Санкт-Петербург. Соответствующее письмо в адрес руководителя управления направил глава региона Антон Алиханов.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, субсидировать авиаперевозки из Калининграда в большую Россию начали с 2011 года. Сначала приобрести льготные билеты могли только жители региона до 23 лет и старше 60. В 2012 году из программы исключили возрастные ограничения. С 2013 года льготы распространяются на всех россиян.

«Высокая цена на авиабилеты и недостаточное количество билетов по спецтарифам не позволяют гражданам России со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Калининградскую область», — объяснил Алиханов.

Отметим, что к 1 июля реализовано более 116 тысяч авиабилетов по специальным тарифам, что соответствует освоению 73% средств, предусмотренных федеральным бюджетом. Власти региона прогнозируют, что в августе-октябре возникнет дефицит бюджетных ассигнований на субсидирование воздушных перевозок, и просят Минтранс о дополнительном финансировании и увеличении выделяемых средств на следующий сезон.

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