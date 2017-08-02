Около сотни девятиэтажек попали под программу реновации в Москве

Источник: РИА Новости

Во вторник была утверждена программа реновации, в которую попали 5144 дома.

По словам Хуснуллина, помимо пятиэтажек туда попал и ряд 2- и 3-этажных домов.

Читайте также Утверждена программа реновации жилья в Москве

«И, как ни парадоксально, порядка 100 домов 9-этажных», — заметил он, объяснив это тем, что среди них дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и те, чьи жители воспользовались возможностью проголосовать за вхождение в программу.

При этом чиновник подчеркнул, что «сталинки», вопреки некоторым опасениям жителей, в программу не попали.