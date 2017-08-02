В Башкирии назвали самые подорожавшие за неделю продукты

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 31 июля, больше всего — на три процента — поднялся в цене шлифованный рис — 50,37 рубля в среднем.

На 1,9 процента за неделю подорожала баранина (кроме бескостного мяса) — 355,54 рубля за килограмм.

Цельное стерилизованное молоко, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки стали дороже на 1,6 и 1,5 процента — 59,35 и 42,91 рубля, соответственно.

В список подорожавших продуктов из потребительской корзины попали сахар, гречневая крупа-ядрица, говядина, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, соль, сливочное масло, цельное пастеризованное молоко, мороженая рыба, вермишель, пшено и свинина. Недельный рост цен на эти продукты составил 0,2−1,2 процента.

В перечень подешевевших за это время попали чай, сыры, пшеничная мука, куры, яблоки, картофель, яйца, лук и свежая белокочанная капуста. Недельное снижение цен на эти продукты составило от 0,3 до 5,5 процента.