В Башкирии назвали самые подорожавшие за неделю продукты
УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана назвали самые подорожавшие за неделю социально значимые продукты.
УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана назвали самые подорожавшие за неделю социально значимые продукты.
По данным выборочного еженедельного мониторинга на 31 июля, больше всего — на три процента — поднялся в цене шлифованный рис — 50,37 рубля в среднем.
На 1,9 процента за неделю подорожала баранина (кроме бескостного мяса) — 355,54 рубля за килограмм.
Цельное стерилизованное молоко, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки стали дороже на 1,6 и 1,5 процента — 59,35 и 42,91 рубля, соответственно.
В список подорожавших продуктов из потребительской корзины попали сахар, гречневая
В перечень подешевевших за это время попали чай, сыры, пшеничная мука, куры, яблоки, картофель, яйца, лук и свежая белокочанная капуста. Недельное снижение цен на эти продукты составило от 0,3 до 5,5 процента.
Больше всех остальных упала в цене морковь — на 6,4 процента. Ее средняя цена в регионе на данный момент составляет 41,23 рубля за килограмм.