Реальная зарплата жителей Калининградской области продолжает падать
В Калининграде и области в мае 2017 года среднедушевые доходы населения составили 26 350 рублей — на 14,4% выше, чем в мае прошлого года.
В Калининграде и области в мае 2017 года среднедушевые доходы населения составили 26 350 рублей — на 14,4% выше, чем в мае прошлого года.
И этот рост оказался самым высоким в
В свою очередь реальные доходы среднего жителя Калининградской области в мае на 11,7% были выше майских данных за 2016 год. Впрочем, относительно
Средняя заработная плата в регионе в мае составляла 31 157 рублей, а в СЗФО — 44 628 рублей, отмечает Росстат.