Реальная зарплата жителей Калининградской области продолжает падать

И этот рост оказался самым высоким в Северо-Западном федеральном округе, хотя в номинальном выражении этот показатель составил 32 368 рублей.

В свою очередь реальные доходы среднего жителя Калининградской области в мае на 11,7% были выше майских данных за 2016 год. Впрочем, относительно января-мая реальные доходы снизились на 3,4%.