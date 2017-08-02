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11:03 (мск), источник: Kaliningradnews

Реальная зарплата жителей Калининградской области продолжает падать

В Калининграде и области в мае 2017 года среднедушевые доходы населения составили 26 350 рублей — на 14,4% выше, чем в мае прошлого года.

И этот рост оказался самым высоким в Северо-Западном федеральном округе, хотя в номинальном выражении этот показатель составил 32 368 рублей.

В свою очередь реальные доходы среднего жителя Калининградской области в мае на 11,7% были выше майских данных за 2016 год. Впрочем, относительно января-мая реальные доходы снизились на 3,4%.

Средняя заработная плата в регионе в мае составляла 31 157 рублей, а в СЗФО — 44 628 рублей, отмечает Росстат.

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