В Молдове за прошедший месяц было конфисковано полтонны тухлой свинины
По данным полиции, на протяжении июля этого года, было конфисковано около 500 кг испорченного мяса.
По данным полиции, на протяжении июля этого года, было конфисковано около 500 кг испорченного мяса.
Всего было пресечено 129 попыток нелегального ввоза мясной продукции, в большинстве случаев отсутствовали документы, подтверждающие происхождение мяса, либо товар провозился в несоответствующих условиях.
В настоящее время Таможенная служба и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов ожесточают меры контроля, для того чтобы избежать попадания испорченной продукции на рынки страны.