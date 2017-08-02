В Молдове за прошедший месяц было конфисковано полтонны тухлой свинины

Всего было пресечено 129 попыток нелегального ввоза мясной продукции, в большинстве случаев отсутствовали документы, подтверждающие происхождение мяса, либо товар провозился в несоответствующих условиях.

В настоящее время Таможенная служба и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов ожесточают меры контроля, для того чтобы избежать попадания испорченной продукции на рынки страны.