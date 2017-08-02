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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове за прошедший месяц было конфисковано полтонны тухлой свинины

По данным полиции, на протяжении июля этого года, было конфисковано около 500 кг испорченного мяса.

Источник: Actualitati.md

Всего было пресечено 129 попыток нелегального ввоза мясной продукции, в большинстве случаев отсутствовали документы, подтверждающие происхождение мяса, либо товар провозился в несоответствующих условиях.

В настоящее время Таможенная служба и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов ожесточают меры контроля, для того чтобы избежать попадания испорченной продукции на рынки страны.

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