В Подмосковье намерены развивать закрытые системы выращивания осетра и форели

«Сейчас мы говорим о новых технологиях, так называемая закрытая система выращивания рыбы. В рамках этих технологий планируется выращивание уже элитных пород рыб — осетровые и форелевые породы», — сказал Разин, уточнив, что на данный момент подобные проекты находятся в активной стадии реализации в Дубне, Волоколамске, Раменском районе и Луховицком городском округе.

Глава Минсельхоза региона добавил, что в сфере аквакультуры целью областного правительства является создание условий для появления новых современных предприятий, которые будут производить как традиционные виды рыб, так и те виды, которые для региона были несколько экзотичными. «Я говорю сейчас об осетровых и форелевых, в том числе и на мясо, и на производство икры», — отметил он. Кроме того, в регионе существуют отдельные проекты по разведению тилапии, обсуждается возможность разведения сомовых, добавил Разин.