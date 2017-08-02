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11:15 (мск), источник: РИАЦ

На некоторых улицах Волгограда действуют временные ограничения движения автотранспорта

В Волгограде в связи с дорожными работами действуют временные ограничения движения автотранспорта на некоторых улицах.

Источник: РИАЦ

Так, по информации администрации города, сегодня возможно ограничение движения, вплоть до перекрытия на проезде Дорожников.

Ожидается, что движение транспорта по проезду в границах от Третьей Продольной магистрали до улицы Танкистов будет прекращено до 4 августа. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Третьей Продольной магистрали, улицам Землячки, Танкистов, Восточно-Казахстанской, 51-й Гвардейской, Исторической.

Сужение проезжей части будет наблюдаться на отдельных участках Второй продольная магистрали в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда, а также на Третьей продольной и на улице Льва Толстого.

Кроме того, автомобилистам необходимо проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников на ул. им. 39-й Гвардейской дивизии. До укладки финишного слоя асфальта люки здесь остаются приподнятыми над уровнем проезжей части.

Люки колодцев подняты над общим уровнем и на отдельных участках набережной им. 62-й Армии, на улицах Череповецкая и Краснознаменская (в границах ул. Глубокоовражной и трамвайного кольца). Водителям необходимо обратить на это внимание и быть осторожными. После укладки верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона высота люков и ливнеприемников сравняется с уровнем дорожного полотна.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Они временные, зато в будущем они будут ездить по ровным и безопасным обновленным дорогам.

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