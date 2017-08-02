На некоторых улицах Волгограда действуют временные ограничения движения автотранспорта
В Волгограде в связи с дорожными работами действуют временные ограничения движения автотранспорта на некоторых улицах.
В Волгограде в связи с дорожными работами действуют временные ограничения движения автотранспорта на некоторых улицах.
Так, по информации администрации города, сегодня возможно ограничение движения, вплоть до перекрытия на проезде Дорожников.
Ожидается, что движение транспорта по проезду в границах от Третьей Продольной магистрали до улицы Танкистов будет прекращено до 4 августа. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Третьей Продольной магистрали, улицам Землячки, Танкистов,
Сужение проезжей части будет наблюдаться на отдельных участках Второй продольная магистрали в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда, а также на Третьей продольной и на улице Льва Толстого.
Кроме того, автомобилистам необходимо проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников на ул. им. 39-й Гвардейской дивизии. До укладки финишного слоя асфальта люки здесь остаются приподнятыми над уровнем проезжей части.
Люки колодцев подняты над общим уровнем и на отдельных участках набережной им. 62-й Армии, на улицах Череповецкая и Краснознаменская (в границах ул. Глубокоовражной и трамвайного кольца). Водителям необходимо обратить на это внимание и быть осторожными. После укладки верхнего покрытия из
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Они временные, зато в будущем они будут ездить по ровным и безопасным обновленным дорогам.