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10:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Богачи, беднота и богатая жена: раскрыты доходы свердловских депутатов

Больше всего имущества — у экс-мэра Берёзовского Вячеслава Брозовского и у супруги Евгения Зяблицева. А депутат Кирилл Некрасов задекларировал за 2016 год всего около 71 тыс. рублей дохода.

Законодательное собрание Свердловской области раскрыло доходы своих депутатов и членов их семей за 2016 год. Кто оказался самым богатым, у кого доход не дотягивает и до 100 тысяч рублей, а кто из депутатов имеет богатую супругу — в материале ИА REGNUM.

Всего в Законодательном собрании Свердловской области насчитывается 50 депутатов. Из них у шестерых доход превышает отметку в 10 млн рублей. Александр Серебренников заработал 88 млн 292 тыс. 775 рублей. Примечательно, что год назад его доход был почти в пять раз ниже. Алексей Кушнарёв наоборот резко обеднел. В 2016 году он заработал более 49 млн 884 тыс. рублей, тогда как в 2015-м целых более 111 млн.

Третье место в рейтинге 2016 года занимает Анатолий Никифоров с 49 млн 622 тыс. 508 рублями. На четвёртом значится Виктор Маслаков, его доход — 25 млн 308 тыс. 176 рублей. Депутат Валерий Савельев получил за год 22 млн 709 тыс. 952 рубля, а Владимир Рощупкин — 10 млн 812 тыс. 243 рублей.

Если говорить про самых богатых жён, то на первом месте оказалась супруга Евгения Зяблицева. Если у него самого доход за год едва превысил миллион рублей, то у неё — больше 47 млн. Заметно больше у неё и недвижимого имущества. Если Зяблицев владеет всего пятью наименованиями недвижимости, то его супруга — порядка 40.

Супруга Владимира Ильиных занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых жён. У самого депутата заработок превысил миллион рублей, а у неё составил почти 11 млн. Неплохие показатели и у супруги Михаила Клименко. Сам он заработал за год почти 431 тыс. рублей, а его жена — более 5 млн 320 тыс.

Кстати, в Заксобрании семеро депутатов заработали меньше миллиона рублей. Наиболее близко к этой планке подошёл Андрей Гориславцев, у которого почти 706 тыс. 500 рублей. А в хвосте оказался Кирилл Некрасов с показателем 70 тыс. 967 рублей и 38 копеек.

Небезынтересно прочитать о доходах и имуществе бывшего мэра города Берёзовского Вячеслава Брозовского. За 2016 год он задекларировал 1 млн 701 тыс. 741 рублей и 87 копеек. При этом у него около 40 объектов недвижимости и десятки автотранспортных средств.

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