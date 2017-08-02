Московский банк начал банкротство известного свердловского бизнесмена Огибенина

Истцом стал БМ-банк (бывший «Банк Москвы»). Детали иска пока не разглашаются, но сумма требований кредитной организации уже озвучена — 30,87 млн рублей.

Андрей Огибенин — сын легендарного Владимира Огибенина, который во времена губернаторства Эдуарда Росселя получал миллиардные подряды на дорожное строительство в регионе.

В итоге против Огибенина-старшего была открыта процедура банкротства. Аналогичные иски не раз подавались и против компании «Магистраль».