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10:54 (мск), источник: ЕАН

Московский банк начал банкротство известного свердловского бизнесмена Огибенина

В свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве известного бизнесмена Андрея Огибенина.

Истцом стал БМ-банк (бывший «Банк Москвы»). Детали иска пока не разглашаются, но сумма требований кредитной организации уже озвучена — 30,87 млн рублей.

Андрей Огибенин — сын легендарного Владимира Огибенина, который во времена губернаторства Эдуарда Росселя получал миллиардные подряды на дорожное строительство в регионе.

В итоге против Огибенина-старшего была открыта процедура банкротства. Аналогичные иски не раз подавались и против компании «Магистраль».

Отметим, что Андрей Огибенин возглавляет компанию с символичным названием «Новая магистраль». Ее партнеры также пытались банкротить, но эти дела заканчивались заключением мировых соглашений, под гарантии соблюдения которых строителям приходилось закладывать дорожную технику.

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