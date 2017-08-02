Московский банк начал банкротство известного свердловского бизнесмена Огибенина
В свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве известного бизнесмена Андрея Огибенина.
В свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве известного бизнесмена Андрея Огибенина.
Истцом стал
Андрей Огибенин — сын легендарного Владимира Огибенина, который во времена губернаторства Эдуарда Росселя получал миллиардные подряды на дорожное строительство в регионе.
В итоге против
Отметим, что Андрей Огибенин возглавляет компанию с символичным названием «Новая магистраль». Ее партнеры также пытались банкротить, но эти дела заканчивались заключением мировых соглашений, под гарантии соблюдения которых строителям приходилось закладывать дорожную технику.