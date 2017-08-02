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11:09 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми возобновили движение по улице Пушкина

Дорога была закрыта больше месяца.

Источник: Вести - Пермь

В Перми возобновили движение по улице Пушкина на участке от Газеты Звезда до Комсомольского проспекта. Дорога была закрыта больше месяца. За это время здесь реконструировали тепловую сеть, поменяли трубы и подключили к ним новый многоэтажный дом. Автобусы и троллейбусы здесь стали ходить по прежним маршрутам.

Михаил Топильский, представитель ООО «ПСК»: «Работы проводились для повышения надежности теплоснабжения в зимний период. В настоящее время проезд по улице открыт. Все обязательства, которые были взяты, выполнены по графику».

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