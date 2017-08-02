В Перми возобновили движение по улице Пушкина на участке от Газеты Звезда до Комсомольского проспекта. Дорога была закрыта больше месяца. За это время здесь реконструировали тепловую сеть, поменяли трубы и подключили к ним новый многоэтажный дом. Автобусы и троллейбусы здесь стали ходить по прежним маршрутам.