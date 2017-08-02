Стало известно, сколько в Башкирии проживает миллиардеров

По данным ведомства, принято и зарегистрировано больше 193 тысяч деклараций о доходах за 2016 год. В основном годовой заработок жителей Башкирии не превышает одного миллиона рублей. Но порядка 20 тысяч налогоплательщиков задекларировали доход от одного до 10 миллионов рублей.

Причем, в УФНС сообщают, что из года в год растет число жителей республики, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей в год: 555 человек в 2016-м и 510 человек годом ранее.