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11:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Стало известно, сколько в Башкирии проживает миллиардеров

Республиканское управление налоговой службы рассказало, сколько в регионе миллионеров и миллиардеров.

По данным ведомства, принято и зарегистрировано больше 193 тысяч деклараций о доходах за 2016 год. В основном годовой заработок жителей Башкирии не превышает одного миллиона рублей. Но порядка 20 тысяч налогоплательщиков задекларировали доход от одного до 10 миллионов рублей.

Причем, в УФНС сообщают, что из года в год растет число жителей республики, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей в год: 555 человек в 2016-м и 510 человек годом ранее.

Есть в Башкирии и те, чей заработок измеряется цифрами с девятью нулями — семь человек задекларировали доходы свыше одного миллиарда рублей.

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