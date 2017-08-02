В Ирбите банкротят два коммунальных МУПа

Налоговики подали иски о банкротстве в отношении двух коммунальных МУПов Ирбита. «ЖКХ Ирбитского района» не рассчиталось с УФМС по Свердловской области на сумму 41,5 миллиона, «Водоканал-Сервис» накопил долг в 35,7 миллиона.

Как сообщил «Уралинформбюро» директор «ЖКХ Ирбитского района» Максим Сивков, задолженность образовалось из-за неплатежей населения.

«Доходы у нас не сопоставимы с расходами. Я думаю, что банкротства все-таки удастся избежать. Будем разбираться, думать, что можно сделать», — прокомментировал Сивков.

Директор не исключил, что финансовую помощь предприятию окажут муниципальные власти.

В МУП «Водоканал-Сервис» оперативно получить комментарий не удалось.