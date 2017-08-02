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11:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Ирбите банкротят два коммунальных МУПа

Из-за долга в 78 миллионов.

Налоговики подали иски о банкротстве в отношении двух коммунальных МУПов Ирбита. «ЖКХ Ирбитского района» не рассчиталось с УФМС по Свердловской области на сумму 41,5 миллиона, «Водоканал-Сервис» накопил долг в 35,7 миллиона.

Как сообщил «Уралинформбюро» директор «ЖКХ Ирбитского района» Максим Сивков, задолженность образовалось из-за неплатежей населения.

«Доходы у нас не сопоставимы с расходами. Я думаю, что банкротства все-таки удастся избежать. Будем разбираться, думать, что можно сделать», — прокомментировал Сивков.

Директор не исключил, что финансовую помощь предприятию окажут муниципальные власти.

В МУП «Водоканал-Сервис» оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит отметить, что многие водоканалы в маленьких свердловских городах накопили большие долги. Из-за ветхих сетей коммунальщики сталкиваются с огромными потерями воды. Платить за них некому. Брать убыточные предприятия в концессию мало кто хочет.

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