В Новосибирской области выделили миллиард рублей на осушение болот
Миллиард рублей в Новосибирской области потратят на осушение болот. Там, где жилые дома топят грунтовые воды. Кому повезет в первую очередь и как попасть в госпрограмму?
Миллиард рублей в Новосибирской области потратят на осушение болот. Там, где жилые дома топят грунтовые воды. Кому повезет в первую очередь и как попасть в госпрограмму?
В Новосибирской области выделили миллиард рублей на осушение болот.
Мелиоративные работы начнут уже в августе. Системы отвода воды построят по новым технологиям. Выделили и средства — 50 миллионов рублей. Первыми в регионе деньги получат жители Куйбышева.
В департаменте природных ресурсов уже составили список особо нуждающихся в осушении.