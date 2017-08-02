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11:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области выделили миллиард рублей на осушение болот

Миллиард рублей в Новосибирской области потратят на осушение болот. Там, где жилые дома топят грунтовые воды. Кому повезет в первую очередь и как попасть в госпрограмму?

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области выделили миллиард рублей на осушение болот.

Мелиоративные работы начнут уже в августе. Системы отвода воды построят по новым технологиям. Выделили и средства — 50 миллионов рублей. Первыми в регионе деньги получат жители Куйбышева.

В департаменте природных ресурсов уже составили список особо нуждающихся в осушении.

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