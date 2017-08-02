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11:27 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские власти готовы расширить поддержку обманутым дольщикам

Для этого будут вноситься изменения в областное законодательство.

Власти Новосибирской области разработали еще один способ поддержки обманутых дольщиков. Сегодня об этом сообщил губернатор Владимир Городецкий.

Новый способ призван расширить число возможных получателей государственной поддержки.

«Не только те, которые имеют договоры долевого участия, но которые подтвердят свои взносы и роль обманутых — или судом или в следственных органах. Этот шаг мы делаем. Это пилотный проект, нигде в России такого нет», — подчеркнул Владимир Городецкий.

В подобной ситуации, например, оказались некоторые инвесторы домов на ул. Тульская, 80 и 82 (по разным оценкам, от 70 до 150 человек). Как сообщали Sibnovosti.ru, они оплатили стоимость будущих квартир, но заключили с прежним генеральным подрядчиком проекта только предварительные договоры. По действующим нормам законодательства они не могут быть признаны обманутыми дольщиками. В настоящее время инвесторы продолжают голодовку в центре Новосибирска, требуя предоставления им статуса обманутых дольщиков.

Для исправления ситуации придется внести изменения в областной закон о масштабных инвестиционных проектах. Он предусматривает бесплатное выделение застройщикам земельных участков. Их стоимость должна пойти на достройку проблемных домов. 2,5% жилых площадей должна быть передана обманутым дольщикам. Соответствующий законопроект будет внесен в законодательное собрание региона в сентябре.

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