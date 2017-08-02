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11:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области растет зарплата у врачей

В Челябинской области стабильно растет заработная плата у медицинских работников. К 2018 году средняя зарплата врачей будет соответствовать 200% от средней зарплаты в регионе, а средняя зарплата медсестры будет равна средней зарплате в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, за первое полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата врачей составила 47 303 рубля, среднего медперсонала — 24 742 рубля, младшего медперсонала — 15 109 рублей.

У врачей с высшим образованием в 2014 году прирост зарплаты к уровню 2013 года составил 13%, в 2015 году — 22%, в 2016 году — 28%. Заработная плата среднего медицинского персонала в 2014 году выросла на 14%, в 2015 году — на 22%, в 2016 — на 27% по сравнению с 2013 годом. Прирост зарплаты младшего медицинского персонала в 2014 году составил 18%, в 2015 году — 23%, в 2016 году — 28%. В первом полугодии 2017 года сохраняется уровень средней заработной платы, достигнутый в 2016 году по всем категориям медицинского персонала.

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