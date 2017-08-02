Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:20 (мск), источник: VLADNEWS

Экспорт Приморского меда в АТР резко упал

Падение происходит на фоне общего роста сельхозэкспорта из региона.

В Приморском крае за 7 месяцев 2017 года значительно упал объём поставок натурального мёда в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По информации отдела пограничного ветконтроля региона, за минувший период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза сократился объём экспорта натурального мёда из Приморья в КНР.

Так, за последние 7 месяцев была экспортирована 31 партия натурального мёда (липовый, гречишный, цветочный и т. д.) общей массой 170 тонн. А за аналогичный период прошлого года было вывезено 74 партии мёда совокупной массой 468 тонн.

Всего за 2016 год из Приморского края в КНР компаниями-экспортёрами было поставлено 980 тонн натурального мёда в 124 партиях.

В Республику Корея за 2016 год из Приморья было поставлено 13,1 тонны приморского натурального мёда, причём в 2017 году поставок продукции пчеловодства в эту страну пока не было.

Что же касается Японии, то в 2016 году в эту страну была поставлена всего одна партия приморского мёда массой 1,9 тонны. В 2017 году, как и в случае с Кореей, поставок мёда в Страну восходящего солнца не было.

По словам и.о. Россельхознадзора Приморья Дмитрия Здановича, необходимо развивать экспорт приморской сельскохозяйственной продукции, в том числе и продукции пчеловодства, особенно в близлежащие страны, где приморской продукции пока представлено крайне мало. Появление новых рынков сбыта приморской продукции повлечет за собой рост производства сельскохозяйственной продукции и, соответственно, дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли края.

При этом, по информации губернатора Приморья, озвученной в конце мая 2017 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экспорт Приморского меда в АТР резко упал
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь