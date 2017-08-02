Экспорт Приморского меда в АТР резко упал

В Приморском крае за 7 месяцев 2017 года значительно упал объём поставок натурального мёда в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По информации отдела пограничного ветконтроля региона, за минувший период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза сократился объём экспорта натурального мёда из Приморья в КНР.

Так, за последние 7 месяцев была экспортирована 31 партия натурального мёда (липовый, гречишный, цветочный и т. д. ) общей массой 170 тонн. А за аналогичный период прошлого года было вывезено 74 партии мёда совокупной массой 468 тонн.

Всего за 2016 год из Приморского края в КНР компаниями-экспортёрами было поставлено 980 тонн натурального мёда в 124 партиях.

В Республику Корея за 2016 год из Приморья было поставлено 13,1 тонны приморского натурального мёда, причём в 2017 году поставок продукции пчеловодства в эту страну пока не было.

Что же касается Японии, то в 2016 году в эту страну была поставлена всего одна партия приморского мёда массой 1,9 тонны. В 2017 году, как и в случае с Кореей, поставок мёда в Страну восходящего солнца не было.

По словам и.о. Россельхознадзора Приморья Дмитрия Здановича, необходимо развивать экспорт приморской сельскохозяйственной продукции, в том числе и продукции пчеловодства, особенно в близлежащие страны, где приморской продукции пока представлено крайне мало. Появление новых рынков сбыта приморской продукции повлечет за собой рост производства сельскохозяйственной продукции и, соответственно, дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли края.