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12:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин проинспектировал ход капремонта детской поликлиники № 9

(Город Казань KZN.RU, 2 августа, Антон Ноздрин). Ход капитального ремонта детской поликлиники № 9, расположенной в доме № 6 по ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе, проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В медучреждении, обслуживающем 18 тысяч человек, будут обновлены кабинеты, появится кондиционирование и благоустроена прилегающая территория. Благодаря участию поликлиники в программах «Доступная среда» и «Дружелюбная поликлиника» здание адаптируют для пациентов с ограниченными возможностями, также будут расширены холлы, созданы зоны комфорта для посетителей, разграничены потоки больных и здоровых детей.

Начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев сообщил, что поликлиника территориально расположена в двух зданиях. Филиал на ул. Гаврилова, 42 уже закрыт на ремонт. Также на ремонт закрыта треть основного здания, в остальной части продолжается прием пациентов. Отметим, что в здании на ул. Адоратского 1984 года постройки капремонта не проводилось ни разу.

Главный врач поликлиники Марат Садыков отметил, что все ремонтные работы согласовываются с руководством учреждения, и обратился к градоначальнику с просьбой о расширении парковочных карманов возле здания. И. Метшин поручил главе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимуру Алибаеву проработать этот вопрос.

Заместитель руководителя Исполкома города — председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин рассказал мэру, что в рамках ремонта планируется замена вентиляционной системы и кровли. Также в рамках программы «Доступная среда» запланированы адаптация санузла и входной группы для маломобильных групп населения.

И. Гиниятуллин уточнил, что после ремонта система кондиционирования будет работать и во врачебных кабинетах. Мэр Казани положительно оценил нововведение. По его словам, это улучшит условия приема пациентов, которым не придется сидеть на приеме в душном помещении, что особенно важно, учитывая возраст обратившихся за помощью.

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И. Метшин также пообщался с некоторыми маленькими пациентами и их молодыми мамами. Глава города поинтересовался причинами обращения детей в поликлинику, их жалобами на обслуживание и пожеланиями. Родители отметили, что их всегда устраивала работа специалистов, но условия приема оставляли желать лучшего. Посетители поблагодарили градоначальника за проводимый капитальный ремонт.

В частности, жительница города Аида рассказала, что, будучи ребенком, обслуживалась в этой поликлинике, сейчас же приходит сюда со своим малышом. «Конечно, до ремонта было хуже. Очень довольна, что идет капремонт. С уверенностью могу сказать, что мой ребенок будет обслуживаться знающими специалистами в хороших условиях», — сказала молодая мама.

Работы, по словам представителя подрядчика (ООО «Рамстрой»), планируется завершить уже в сентябре текущего года. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что строителям необходимо быть в постоянном контакте с руководством поликлиники и учитывать их мнение. «Мелочей в капитальном ремонте поликлиник быть не может. Необходимо учитывать пожелания родителей с детьми», — резюмировал глава города.

Как рассказала заместитель главврача по медицинской части Дарья Миролюбова, учреждение участвует в республиканском проекте «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт». «Конечно, есть некоторые неудобства из-за ремонта, работаем в уплотненных условиях. Но пациенты относятся ко временным трудностям с пониманием, больших проблем не возникает», — ответила Д. Миролюбова.

Напомним, что в течение года в Казани пройдет капремонт во всех детских поликлиниках (10 учреждений) и в 17 взрослых учреждениях. Всего программа затронет более 50 зданий поликлиник Казани. Все они будут отремонтированы по единому стандарту. Также будет закуплено новое оборудование, направленное на выявление патологий сердечно-сосудистой системы, раннего выявления онкологических заболеваний. Программа модернизации была разработана по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Она будет реализована в течение двух лет (2017−2018 годы) и является беспрецедентной в масштабах страны.

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И.Метшин проинспектировал ход капремонта детской поликлиники №9
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