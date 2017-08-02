Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года

Источник: РИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.46 мск рос на 23 копейки — до 60,58 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 71,88 рубля (уже поднимался до 72,01 рубля).

Орешкин ранее в среду заявил, что курс рубля вернулся на свои нормальные уровни, в дальнейшем будет колебаться в ограниченном диапазоне, и «резких, драматических изменений» ждать не стоит.