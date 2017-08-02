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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро впервые с сентября 2016 года протестировал уровень в 72 рубля на словесных интервенциях главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, следует из данных Московской биржи.

Источник: РИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.46 мск рос на 23 копейки — до 60,58 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 71,88 рубля (уже поднимался до 72,01 рубля).

Орешкин ранее в среду заявил, что курс рубля вернулся на свои нормальные уровни, в дальнейшем будет колебаться в ограниченном диапазоне, и «резких, драматических изменений» ждать не стоит.

К текущему моменту рубль заметнее слабеет к евро, чем к доллару, на фоне роста европейской валюты на рынке форекс. Евро торгуется там на уровне 1,1855 доллара против 1,1799 доллара на закрытии предыдущих торгов.

Комментарии
7
Леонид Барковский
Сразу видно, кризис в Евросоюзе))))
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Олег Алексеевич
Учитывая, что санкции ещё и работать не начали, а уже и следующие обсуждаются, есть смысл задуматься о сбережении накоплений в валюте.
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Сергей Саморуков
Выход Англии из еврозоны как-то не ослабил евро ... А нам-то пели о скорой кончине этой валюты . М-да..пока стружка летит с нашего родного деревянного...
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Орешкин: санкции только качнут рубль в ограниченном диапазоне
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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