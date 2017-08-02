Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что республика лидирует в стране по производству мёда. Производимые объемы продукции позволяют экспортировать её.

«Башкортостан — крупнейший производитель мёда в Российской Федерации. Мы знаем, что в Индонезии любят мёд, и что у вас особенно высоко ценится мёд диких пчел, — обратился Рустэм Хамитов к губернатору провинции Западная Ява Ахмаду Херьявану. — У нас есть плантации, на которых производится дикий мед. Из него в республике делают лекарственные препараты, косметические средства. “Башкирский мёд” — наш самый известный бренд».

Глава Башкортостана добавил, что республика готова рассмотреть возможность экспорта в Западную Яву сухого молока, пшеницы, бобовых, муки, мяса индейки по стандартам халяль, а также других продовольственных товаров.

«Я слышал, что Башкортостан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Мы заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере, — сказал Ахмад Херьяван. — Мы большие любители и поклонники мёда. И действительно, самой большой ценностью для нас является мёд диких пчел. Мёд очень важен для поддержания здоровья».

Рустэм Хамитов выразил надежду, что взаимоотношения между Башкортостаном и Западной Явой будут развиваться по восходящей.

«Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — шутя добавил глава республики.