Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казаки в Донбассе нагнали страху на украинских силовиков
Умеренные возлияния грозят ожирением
Почему ребенку обязательно нужно плакать
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8«Скирда Патрика»
12:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в Доме Правительства РБ сегодня состоялась встреча с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе касающиеся сельского хозяйства.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что республика лидирует в стране по производству мёда. Производимые объемы продукции позволяют экспортировать её.

«Башкортостан — крупнейший производитель мёда в Российской Федерации. Мы знаем, что в Индонезии любят мёд, и что у вас особенно высоко ценится мёд диких пчел, — обратился Рустэм Хамитов к губернатору провинции Западная Ява Ахмаду Херьявану. — У нас есть плантации, на которых производится дикий мед. Из него в республике делают лекарственные препараты, косметические средства. “Башкирский мёд” — наш самый известный бренд».

Глава Башкортостана добавил, что республика готова рассмотреть возможность экспорта в Западную Яву сухого молока, пшеницы, бобовых, муки, мяса индейки по стандартам халяль, а также других продовольственных товаров.

«Я слышал, что Башкортостан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Мы заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере, — сказал Ахмад Херьяван. — Мы большие любители и поклонники мёда. И действительно, самой большой ценностью для нас является мёд диких пчел. Мёд очень важен для поддержания здоровья».

Рустэм Хамитов выразил надежду, что взаимоотношения между Башкортостаном и Западной Явой будут развиваться по восходящей.

«Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — шутя добавил глава республики.

Как сообщало агентство «Башинформ», в рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях развития сотрудничества республики с провинцией Западная Ява в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Документ скрепили подписями глава Башкортостана и губернатор провинции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь