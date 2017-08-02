Ростовский аэропорт вошел в топ-10 лучших в стране

Общий прирост пассажиропотока ростовского аэропорта составил 35,8%. В первую очередь возросло количество пассажиров на международных направлениях. В частности, возобновление программы полетов на курорты Турции, а также новые рейсы в Баку и Тбилиси обеспечили почти 50% всего международного трафика с января по июнь. Свою роль сыграл спрос и на такие внутренние направления, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Махачкала.