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12:47 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский аэропорт вошел в топ-10 лучших в стране

По итогам первого полугодия 2017 года международный аэропорт Ростова вошел в десятку лучших по количеству обслуженных пассажиров и в тройку по приросту пассажирского трафика.

Всего в рейтинге участвовали 259 отечественных авиаузлов. Данные опубликованы на сайте Росавиации.

Общий прирост пассажиропотока ростовского аэропорта составил 35,8%. В первую очередь возросло количество пассажиров на международных направлениях. В частности, возобновление программы полетов на курорты Турции, а также новые рейсы в Баку и Тбилиси обеспечили почти 50% всего международного трафика с января по июнь. Свою роль сыграл спрос и на такие внутренние направления, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Махачкала.

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